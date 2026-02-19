Después de la entrada de Estados Unidos en Venezuela, se abrieron muchas puertas a nivel geopolítico. Si Trump entra en un país de manera unilateral, ¿por qué no pueden hacerlo otros? En esta pregunta, uno de los conflictos que se nos viene a la mente después de años de problemas es el de Taiwán y China, qué, además, tiene el poder de cambiar el mundo entero.

¿Qué ocurre entre China y Taiwán y qué tiene que ver Estados Unidos?

El conflicto entre China y Taiwán viene de 1949, cuando el gobierno nacionalista chino perdió la guerra con los comunistas liderados por Mao Zedong y escaparon a Taiwán, estableciendo la República de China. Desde entonces, la República popular de China (lo que conocemos como China) busca unificar todo el país. Mientras tanto, Taiwán se ha convertido en una isla clave para el mundo entero por su producción de chips a través de TSMC. En ese contexto, Estados Unidos es el principal país que sirve como defensa para Taiwán y por el que China no ha entrado ya en la isla. De hecho, tenemos que pensar en que los chips son un elemento clave para todo tipo de temas más allá de la tecnología de consumo (móviles u ordenadores) sino para temas militares (el que tiene la última tecnología puntera es el más peligroso). Por ello, Estados Unidos no puede permitirse que China, su principal rival, se quede con la isla más codiciada del mundo en cuanto a chips.

Volvemos al presente

La cumbre prevista para abril entre el presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, se perfila como un encuentro de alto riesgo incluso antes de celebrarse. El mandatario chino estaría presionando a Trump para que dé marcha atrás en las ventas de armas previstas a Taiwán. Según informaciones procedentes de fuentes estadounidenses, Xi habría insistido con firmeza en una reciente conversación telefónica en que Washington bloquee nuevos envíos de armamento. Mientras, Estados Unidos ya anunció en diciembre una venta de armas por valor de 11.100 millones de dólares y prepara otra adicional.

Taiwán considera esencial ese suministro para su defensa ante el incremento de la presión militar china. La marina de Pekín ha realizado maniobras que, a ojos de funcionarios estadounidenses, parecen ensayos de un posible bloqueo sobre la isla, clave en la producción mundial de semiconductores avanzados. Además, Xi habría ordenado a sus Fuerzas Armadas estar listas para 2027 con el objetivo de recuperar Taiwán por la fuerza si fuera necesario, lo que demuestra el nivel de tensión que hay en la región.

¿Entrará China en Taiwán?

Que China entrará en Taiwán es algo que posiblemente muchos analistas de geopolítica den por hecho. La pregunta es cuándo. En ese sentido, Estados Unidos es la clave de la cuestión. El país norteamericano está insistiendo en construir plantas de fabricación de chips en su terreno para reducir los riesgos en la cadena de suministro, pero esto es algo que lleva su tiempo. De momento, TSMC está construyendo una fábrica en Arizona de varias plantas para producir chips de 4,3 y 2 nanómetros. A esto se le suma una fábrica en Japón y otra en Alemania. En resumen, podemos esperar que para el 2028 estas fábricas estén plenamente operativas.

Una vez la producción fuera de Taiwán sea suficiente para cubrir las necesidades del sector, es muy probable que Estados Unidos deje de lado a la isla. Sin embargo, dada la gran demanda de semiconductores se hace harto complicado que incluso con estas inversiones mil millonarias la producción fuera de Taiwán vaya a ser suficiente en un periodo tan corto de tiempo. De hecho, podemos decir que la capacidad de esas plantas están ya "apalabradas". Es decir, todavía nos quedan años de escasez de chips.

En 2029 Trump termina su mandato, pero parece que el conflicto continuará para esa fecha. De momento, cualquier tensión o bloqueo en la isla puede cambiar la dinámica mundial. Si China se atreve a entrar en Taiwán podría causar un conflicto militar importante en el que Estados Unidos tendría que luchar para conseguir sus chips. Por tanto, podemos decir que si hubiera una tercera guerra mundial, muy probablemente podría iniciarse en Taiwán para hacerse con las fábciras de chips. Eso sí, si China consigue hacerse con Taiwán, la hegemonía mundial podría cambiar completamente.