🌍El Plan de Estados Unidos y Japón para vencer a China

Estados Unidos y Japón firmaron el año pasado un acuerdo en el que Japón financiaría unos 550.000 millones de dólares en proyectos establecidos en Estados Unidos hasta el 2029. Pues bien, se han anunciado los tres primeros proyectos entre ambos países, lo que afirma la alianza de ambos países. ¿Qué proyectos son y qué significa?

Estados Unidos y Japón sellan su alianza

Se han presentado los tres primeros proyectos industriales en territorio estadounidense que recibirán financiación dentro del acuerdo de 550.000 millones de dólares alcanzado el año pasado, un pacto que evitó que las compañías japonesas sufrieran el impacto más severo de los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump. Estas iniciativas, cuyo valor conjunto asciende a 36.000 millones de dólares, son el resultado de meses de conversaciones y representan el primer paso en el compromiso de Japón de convertirse en el principal financiador de sectores estratégicos para la economía estadounidense.

Proyectos clave

El primer proyecto y más importante consiste en la construcción de una planta de generación eléctrica a gas natural en Ohio, con una capacidad de 9,2 gigavatios y una inversión de 33.000 millones de dólares, liderada por el grupo japonés SoftBank Group. Por otro lado, las otras dos iniciativas incluyen una terminal de exportación de crudo en aguas profundas en Texas, valorada en 2.100 millones de dólares y operada por la compañía energética Sentinel Midstream, con sede en Dallas, así como una fábrica de diamantes industriales sintéticos en Georgia, con una inversión de 600 millones de dólares, encabezada por Element Six, filial de De Beers.

En virtud del acuerdo comercial firmado en julio, Japón se comprometió a invertir, conceder préstamos o respaldar con garantías estatales proyectos en Estados Unidos por un total de 550.000 millones de dólares antes de 2029, coincidiendo con el final del segundo mandato de Trump. De aquí, ya podemos ver como la dinámica es la siguiente: el estado japonés o entidades privadas japonesas otorgan la financiación para que empresas japonesas inviertan en Estados Unidos. Así, las empresas japonesas extraen beneficios, mientras Estados Unidos recibe infraestructura que puede ser clave en los próximos años. De hecho, estas infraestructuras ayudarán a mantener a raya los costes energéticos, clave para controlar una inflación muy influenciada por las presiones de Trump a la FED y el coste de los aranceles.

Objetivo: ¿derrotar a China?

Aunque no se ha apuntado directamente a China, este tipo de acuerdos sirven para acercar aún más a Japón a Estados Unidos, a la vez que dar mayor independencia a Estados Unidos en materia energética. Este punto es clave, ya que Trump está apostando a que las compañías americanas superen a las tecnológicas chinas en el desarrollo de la IA, que no tendrá solo un impacto en el ámbito privado, sino también en el público. Para ello, es muy importante que el coste de computar no se dispare, y ahí es donde entra que la fuente de energía de los centros de datos sea barata.