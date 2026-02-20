Si miramos atrás, el año pasado estuvo marcado por la implantación de aranceles y la enorme incertidumbre que generaron en los mercados. Más de medio año después, la publicación de la balanza comercial de Estados Unidos ha reabierto el debate sobre la eficacia de estas medidas y sobre si realmente están logrando los objetivos que la Casa Blanca prometió.

Los datos son contundentes: el déficit comercial vuelve a dispararse, y lo hace en un contexto donde los aranceles deberían haber reducido la dependencia de bienes extranjeros. La realidad, sin embargo, parece contar una historia distinta.

Estados Unidos dispara su déficit comercial: volatilidad, aranceles y un mapa global del comercio en plena transformación

La Oficina de Análisis Económico (BEA) publicó ayer los datos de diciembre y el acumulado anual de 2025. El déficit comercial de bienes alcanzó 70.000 millones de dólares en diciembre, superando el mes anterior.

En el conjunto del año, el déficit llegó a 900.000 millones, igualando el nivel del año previo pese a la agresiva estrategia arancelaria impulsada por Donald Trump.

Lo llamativo es que este déficit se sitúa entre los más altos desde 1960, comparable a los registrados en 2021, 2022 y 2024.

Las cifras muestran un panorama marcado por la volatilidad, el adelanto de importaciones para esquivar tarifas y un cambio profundo en los socios comerciales del país.

Mientras la Casa Blanca insiste en que los aranceles están funcionando, los datos oficiales no parecen respaldar ese mensaje.

Las importaciones crecieron con fuerza en diciembre, impulsadas por vehículos, accesorios informáticos y bienes de capital vinculados a la inteligencia artificial.

Las exportaciones, en cambio, cayeron debido a menores envíos de oro.

Ajustado por la inflación, el déficit real alcanzó 97.100 millones, el nivel más alto desde julio.

¿Por qué es tan relevante este dato?

Reducir el déficit comercial era uno de los pilares de la estrategia económica de Trump. Los aranceles buscaban:

reducir la dependencia de bienes extranjeros,

impulsar la inversión doméstica,

y revertir décadas de declive en el empleo manufacturero.

En teoría, encarecer los productos importados debería reducir su demanda y favorecer la producción local. Pero la economía real rara vez sigue el guión de los libros. El déficit comercial de bienes en EE. UU. es estructural y se ha ampliado por factores como:

una demanda interna muy elevada,

la dependencia de productos tecnológicos extranjeros,

Este indicador es clave porque influye en el PIB, la inflación, la competitividad industrial y la política económica.

¿Qué es la balanza comercial?

La balanza comercial es un indicador económico que mide la diferencia entre el valor de lo que un país exporta y lo que importa. Es, en esencia, una fotografía de cómo interactúa una economía con el resto del mundo a través del comercio de bienes.

Si un país exporta más de lo que importa, obtiene un superávit comercial.

Si importa más de lo que exporta, registra un déficit comercial.

Este dato es clave porque influye directamente en el crecimiento económico, la competitividad de las empresas nacionales, la evolución del tipo de cambio y la salud de sectores estratégicos como la industria o la tecnología.

Trump pretendía reducir ese déficit mediante aranceles, pero los datos muestran que el efecto ha sido limitado.

Implicaciones económicas del aumento del déficit comercial

El aumento del déficit comercial tiene varias consecuencias relevantes:

4.1. Demanda interna muy fuerte

El repunte de importaciones, especialmente de tecnología ligada a la IA, refleja un dinamismo económico notable dentro del país, aunque a costa de agrandar el déficit.

4.2. Reconfiguración del comercio global

Los aranceles a China han provocado un desplazamiento del comercio hacia:

México

Vietnam

Taiwán

Estos países se consolidan como nuevos centros de ensamblaje y exportación hacia EE. UU.

4.3. Incertidumbre regulatoria

El Tribunal Supremo debe decidir si Trump tiene autoridad para imponer aranceles masivos bajo una ley de emergencia nacional. El fallo podría alterar:

La inflación

Las cadenas de suministro

La política industrial

Las relaciones comerciales globales

Es uno de los mayores factores de riesgo para 2026.

Impacto directo en el crecimiento del PIB

Tras publicarse los datos, varios economistas revisaron sus previsiones del cuarto trimestre. La conclusión general es que el comercio exterior aportará menos impulso del esperado e incluso podría restar crecimiento.

El modelo GDPNow ajustó su previsión y ahora estima que las exportaciones netas apenas contribuirán al crecimiento trimestral, situando el PIB en torno al 3%.

Estados Unidos se encuentra en un punto complejo: una economía fuerte que aumenta sus importaciones impulsada por la tecnología y la carrera de la IA, mientras una política arancelaria cambiante distorsiona los flujos comerciales. El resultado es un cambio profundo en el mapa geopolítico y comercial.

El futuro dependerá tanto de la evolución de la demanda interna como de las decisiones judiciales y políticas que marcarán el rumbo del comercio estadounidense en los próximos meses.

