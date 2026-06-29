El tráfico marítimo comercial a través del Estrecho de Ormuz sufrió una drástica desaceleración durante el fin de semana. El domingo solo se registraron 22 cruces, la cifra más baja desde la firma del acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán a principios de este mes. La causa inmediata radica en dos recientes ataques contra embarcaciones, los cuales desataron el pánico entre las tripulaciones, las empresas navieras y las aseguradoras marítimas.

Este parón se produce en medio de una rápida escalada militar y de tensas relaciones diplomáticas. El pasado viernes, el Pentágono anunció ataques contra múltiples objetivos en Irán, describiéndolos como una respuesta al continuo hostigamiento de Teherán en las rutas de navegación comercial. Las fuerzas iraníes tomaron represalias pocas horas después, atacando directamente a Baréin y Kuwait a primeras horas de la mañana del domingo.

Irán y Estados Unidos regresan a la mesa de negociaciones

A pesar de la escalada de las tensiones, el presidente Donald Trump anunció el lunes por la tarde en Truth Social que Irán había "solicitado una reunión" y que las conversaciones de alto nivel se llevarían a cabo este martes en Doha. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner asistirían al encuentro, y que de forma paralela se mantendrían conversaciones técnicas al margen de las negociaciones.

"Irán debería firmar un buen acuerdo con los Estados Unidos", declaró Leavitt, añadiendo que Trump "se reserva el derecho de utilizar la fuerza militar si es necesario", al tiempo que señaló que el presidente "desea que el proceso de paz siga adelante".

La reacción de Teherán fue ambigua. Incluso antes del anuncio de Trump, un alto funcionario iraní negó que se hubieran planificado conversaciones técnicas para esta semana. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advirtió el domingo que cualquier interferencia externa en la gestión del Estrecho de Ormuz "solo conducirá a situaciones más complicadas y a retrasos en su reapertura". Pocas horas después, según los informes, ambas partes acordaron un alto el fuego mutuo; una tregua frágil que los mercados observan con gran expectación.

El precio del petróleo vuelve a los niveles previos a la guerra

El petróleo Brent ha caído con fuerza desde los máximos alcanzados durante el pico de la escalada del conflicto; los precios se sitúan ahora en el rango de los 72,98 - 73,06 dólares, borrando prácticamente toda la prima de riesgo geopolítico que se había acumulado desde que comenzó el conflicto en 2026. Observaciones clave del gráfico:

La EMA de 50 días (~$89), la EMA de 100 días (~$88,60) y la EMA de 200 días (~$82,91): las tres medias móviles se sitúan claramente por encima del precio actual, lo que confirma la tendencia bajista dominante.

las tres medias móviles se sitúan claramente por encima del precio actual, lo que confirma la tendencia bajista dominante. El precio ha roto de forma decisiva a la baja las tres medias móviles clave; la EMA de 200 días actúa ahora como resistencia en lugar de como soporte.

la EMA de 200 días actúa ahora como resistencia en lugar de como soporte. Las Bandas de Bollinger (en verde) muestran que el precio está rozando la banda inferior (~$67,54), lo que sugiere que el mercado está sobrevendido a corto plazo.

lo que sugiere que el mercado está sobrevendido a corto plazo. El RSI (14) cayó hasta los 28,8 puntos (profundamente en territorio de sobreventa), lo que indica que la oleada de ventas podría estar llegando a su fin; sin embargo, aún no ha surgido ninguna confirmación de un cambio de tendencia.

El mercado está descontando esencialmente un escenario de desescalada: si las conversaciones en Doha tienen éxito y el Estrecho se reabre por completo, la prima geopolítica se evaporará. Si las negociaciones fracasan, los operadores tendrán que reincorporar de inmediato la prima por interrupción del suministro a la curva de precios.