La SEC aprueba una mayor flexibilidad en Bitcoin y Ethereum

Ayer, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aprobó la creación y el reembolso de ETFs de Bitcoin y Ethereum en especie, lo que significa que los inversores pueden intercambiar directamente criptomonedas por ETFs y viceversa, sin necesidad de liquidaciones en efectivo. La decisión entró en vigor tras una votación el 29 de julio de 2025. Nuevos avances para Bitcoin y Ethereum Este cambio, alineado con el modelo estándar utilizado en ETFs basados en materias primas, está diseñado para mejorar la eficiencia del capital, reducir la carga fiscal para los inversores institucionales, reducir los diferenciales entre oferta y demanda y aumentar la liquidez en el mercado de criptomonedas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Esto supone un avance en el funcionamiento de los ETFs de criptomonedas, acercándolos a los ETFs tradicionales. Los analistas esperan que esto atraiga nuevo capital institucional y allane el camino para productos adicionales basados en altcoins como Solana o Cardano, que podrían estructurarse desde el principio con capacidades de liquidación en especie. En las últimas semanas, Ethereum ha cobrado impulso y ahora rivaliza con Bitcoin en popularidad. Su adopción institucional se está acelerando, con empresas cotizadas como BitMine Immersion y SharpLink destinando importantes fondos a la compra de ETH. En combinación con entradas récord de ETFs, el creciente interés en el staking y un entorno regulatorio favorable genera una rápida subida de valoración del Ethereum. Desde principios de julio, Ethereum se impulsa un 55% hasta los 3.822 dólares, cotizando aún por debajo de su máximo histórico de 4.800 dólares. Cotización de Ethereum Fuente : Plataforma de XTB

