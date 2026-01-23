Estados Unidos toma el control de TikTok y Oracle gana un papel clave

Durante los últimos meses de tensiones e incertidumbre política, una de las polémicas más relevantes en el sector del software giraba en torno a la posible prohibición de TikTok en Estados Unidos. Finalmente, se ha alcanzado una solución que evita que la aplicación de vídeos cortos, propiedad de la compañía china ByteDance, sea vetada en uno de sus principales mercados. Este acuerdo ha beneficiado especialmente a compañías como Oracle, cuya participación en la operación fue recibida de forma positiva por el mercado durante el jueves 22 de enero.

Contexto de la disputa entre EE. UU. y TikTok

El origen del conflicto se remonta a 2020, cuando el presidente Trump planteó por primera vez la posibilidad de prohibir TikTok en Estados Unidos. Durante su primer mandato, las amenazas aumentaron hasta el punto de que Trump ordenó a ByteDance vender su negocio estadounidense a compañías locales, alegando riesgos para la seguridad y custodia de datos personales de los ciudadanos estadounidenses.

Durante el mandato de Biden, la disputa permaneció latente, aunque sin avances significativos.

No ha sido hasta el segundo mandato de Trump cuando se ha confirmado la creación de una joint venture o sociedad de propiedad conjunta, mayoritariamente estadounidense.

En esta nueva estructura, ByteDance mantiene un 19,9% del negocio, lo que supone una participación minoritaria y una pérdida de control sobre la orientación de TikTok en el mercado estadounidense. Aun así, para ByteDance esta era la opción menos perjudicial frente a la alternativa: la prohibición total de la aplicación en EE. UU.

Entonces, ¿quién controla el resto?

Los principales inversores gestores serán Silver Lake, Oracle y MGX, cada uno con un 15% de participación. Esto implica que TikTok en EE. UU. operará bajo un consejo de administración mayoritariamente estadounidense y bajo estrictas normas de seguridad.

El papel estratégico de Oracle en la seguridad de datos

Uno de los grandes protagonistas de esta operación es Oracle. La multinacional, líder en bases de datos y servicios cloud, no solo posee un 15% de la joint venture, sino que además desempeñará un papel esencial: garantizar la seguridad y custodia de los datos de los usuarios estadounidenses.

Este rol estratégico supone una buena noticia para Oracle, una compañía que en los últimos meses había sido castigada por los inversores. El acuerdo refuerza su posición como proveedor clave de infraestructura cloud para gobiernos y grandes plataformas tecnológicas.

​​​​Evolución reciente de Oracle en bolsa y motivos de la presión bajista

Tras conocerse la noticia, la acción de Oracle logró repuntar un 2% durante la sesión del jueves. Sin embargo, hoy ha vuelto a abrir a la baja, continuando con la tendencia bajista iniciada en octubre del año pasado. Desde comienzos de año, la acción acumula una caída cercana al 12%, reflejando la pérdida de confianza del mercado.

El principal motivo detrás de este pesimismo es el elevado gasto en infraestructura de inteligencia artificial. El Capex de Oracle se ha duplicado respecto a trimestres anteriores y se sitúa por encima de las expectativas de los analistas. Este aumento se ve claramente reflejado en el siguiente gráfico, donde el gasto en Capex se ve duplicado cada trimestre con respecto al mismo trimestre del año anterior.



El problema no es solo el aumento del gasto, sino que se está financiando mediante deuda, lo que presiona los márgenes y deteriora el flujo de caja libre, que ha llegado incluso a terreno negativo.

​​​​​​​

Como reflejo de este sentimiento negativo, hoy se ha conocido que Morgan Stanley ha rebajado el precio objetivo de Oracle de 320 a 213 dólares, una reducción del 33%. Según los analistas, la compañía no podrá alcanzar los beneficios por acción previstos y necesitará incrementar su financiación en los próximos trimestres.

