Estas acciones tecnológicas estadounidenses se han desplomado: ¿qué sigue ahora?

En los aún muy sólidos resultados de Salesforce y ServiceNow: la continua aceleración de la inteligencia artificial, especialmente los sistemas denominados "IA agentiva" que están desarrollando los gigantes tecnológicos más grandes. El mercado se ha aferrado a una narrativa simple: "la IA agentiva les quitará el trabajo, por lo tanto, les quitará los ingresos". Pero en SaaS, lo que importa es el modelo de monetización, no el mero hecho de que las tareas se puedan automatizar.

Los mercados han tenido durante mucho tiempo la debilidad de declarar que una industria está "terminada". Aun así, existe una posibilidad real de que nos den una dosis de realidad: las empresas establecidas no se quedan de brazos cruzados. Absorben la amenaza y la convierten en un producto.

2015-2016: la historia de "Amazon acabará con el comercio minorista". En la práctica, líderes como Walmart y Target convirtieron las tiendas en una ventaja operativa: recogida en el mismo día, BOPIS y minipuntos de distribución cerca del cliente.

2010-2012: el shock de la nube. "AWS acabará con Microsoft y Adobe". Ambas compañías se volcaron al SaaS y monetizaron la nube. Desde la perspectiva del modelo de negocio, la clave es la siguiente: la IA agentic no tiene por qué "comerse" el SaaS. Puede añadir una capa adicional de ingresos. El mercado suele sobreestimar la velocidad de la disrupción y subestimar la adaptabilidad de los líderes consolidados. Durante años, la unidad básica de monetización del SaaS fue el "puesto" (una licencia de usuario). La IA agentic cambia la cuestión: No se trata de "cuántas personas hacen clic dentro del sistema", sino de cuánto trabajo realiza realmente el sistema. El trabajo realizado por los agentes de IA es, en la práctica, una nueva categoría de "trabajo digital".

Por eso, los líderes están empezando a alejarse del precio por puesto y a adoptar modelos basados ​​en resultados o en el uso, es decir, tarifas vinculadas a los resultados o a las acciones dentro de la plataforma.

Este es un intento de capturar el valor creado por la automatización, en lugar de entregárselo a los "agentes" como excusa para reducir el ARPU.

Además, si los clientes abandonaran Salesforce o ServiceNow, tendrían que afrontar los costes por tipo de cambio, las restricciones regulatorias y de seguridad, y el impacto en la distribución de herramientas en toda la organización. Por lo tanto, si dejamos de lado la ruidosa imaginación del "apocalipsis del software" en Wall Street, algo más podría estar más cerca de la realidad. Las empresas SaaS utilizarán una IA potente, cambiarán la unidad de monetización y sus soluciones podrían volverse aún más centrales dentro de las empresas.

Salesforce (CRM)

En CRM, muchos procesos de ventas son altamente repetibles. La IA agentic puede asumir una parte significativa de ese trabajo. Salesforce no finge que no existe. En cambio, está implementando Agentforce y añadiendo mecanismos similares al "pago por ejecución".

Desde el punto de vista de la monetización, esto es crucial: un agente de IA puede realizar varias veces el trabajo de un humano. Si se paga por acción en lugar de por persona, la empresa tiene la oportunidad de preservar, y potencialmente aumentar, los ingresos por unidad de trabajo en lugar de perderlos. Esto también explica por qué la IA puede, aunque no necesariamente, significar "menos ingresos" para la empresa. Simplemente puede significar una unidad de facturación diferente.

Las acciones de Salesforce cayeron a mínimos de varios meses de alrededor de 220 dólares por acción, y la caída desde el pico local ahora está cerca del 15%.

ServiceNow (NOW)

ServiceNow podría incluso convertirse en un beneficiario de la IA agéntica por una sencilla razón: es una empresa de flujo de trabajo que opera en procesos interdepartamentales, precisamente donde la automatización es a la vez más compleja y más valiosa. ServiceNow puede actuar como el sistema que une los procesos de TI, RR. HH., seguridad, finanzas y operaciones de servicio. Un modelo en el que "los agentes de IA se comunican entre sí" dentro de esos procesos es difícil de replicar para las startups. Una startup tendría que:

Ingresar a la organización,

integrarse con docenas de sistemas,

aclarar las políticas de seguridad,

Eso implica costes de cambio más fricción en la vida real. Y el mercado tiende a minimizarlo. Por lo tanto, incluso si la IA agencial reduce el número de "humanos que hacen clic", las plataformas SaaS intentarán monetizar el "trabajo realizado" en lugar de "al usuario". Esto no tiene por qué ser una mala noticia para los líderes.

ServiceNow (NOW.US), empresa especializada en automatización de procesos y tareas, bajó tras aprobar una división de 5 por 1 en diciembre, y desde entonces ha caído otro 12 %. El precio actual es casi un 50 % inferior al máximo histórico alcanzado entre finales de 2024 y principios de 2025.

Valoración y múltiplos

A medida que los precios de las acciones han caído, estas cotizan con un descuento creciente respecto a sus ganancias y ventas. La ratio precio/beneficios esperados a 12 meses se sitúa actualmente en torno a 18, y el ratio PEG es casi el doble de atractivo en términos de valoración, en comparación con los niveles máximos de valoración de 2024.

ServiceNow’s shares trade at a clear premium versus Salesforce due to its sales momentum and the value it has delivered in recent years. Price to earnings metrics, including price to forward 12 month earnings, have fallen materially. Forward P/E for ServiceNow is around 30, which does not look particularly demanding relative to the Nasdaq 100 average and the company’s high quality profile. ServiceNow is generating record profits and revenue, and sales are growing at a very solid pace quarter after quarter. A solid U.S. economic backdrop should support further expansion.

