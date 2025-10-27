Este miércoles tenemos decisión de tipos de la Fed 📄

Conclusiones clave Decisión de la Fed sobre los tipos de interés el miércoles

También conoceremos las decisiones del Banco de Japón y el Banco de Canadá.

Este miércoles hay decisión de tipos de interés por parte de la Fed. Tras los datos de inflación del viernes, el mercado ya descuenta dos recortes en las próximas dos reuniones de la Fed. La clave reside ahora en las declaraciones de Jerome Powell y en el posible anuncio del fin de la reducción del balance (QT). Esta semana también conoceremos las decisiones del Banco de Japón (BOJ) y el Banco de China (BOC). Por otro lado, el jueves Trump se reunirá con el presidente de China, Xi Jinping. El mercado espera un acuerdo comercial entre ambos países. Calendario económico de la semana Lunes 27 de octubre Trump se reúne con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi

09:15 - Australia, discurso de Bullock del Banco de la Reserva de Australia (RBA)

10:00 - Alemania, datos del IFO de octubre

15:30 - EE. UU., datos de manufactura de la Fed de Dallas de octubre Martes 28 de octubre 15:00 h - EE. UU., datos del Banco Central de la Reserva de octubre

15:00 h - EE. UU., datos de la industria de Richmond de octubre

21:40 h - EE. UU., datos del API sobre inventarios de petróleo Miércoles 29 de octubre 01:30 a. m. - Australia, datos del IPC del tercer trimestre

14:45 a. m. - Canadá, decisión del Banco de Canadá

3:30 p. m. - Canadá, conferencia de prensa tras la decisión del Banco de Canadá

4:30 p. m. - EE. UU., datos de la EIA sobre inventarios de petróleo

7:00 p. m. - EE. UU., decisión de la Reserva Federal

7:30 p. m. - EE. UU., conferencia de prensa de Powell

Tras el cierre de Wall Street: resultados de Meta, Alphabet y Microsoft Jueves 30 de octubre Reunión de Trump con el presidente Xi

00:00 - Japón, decisión del Banco de Japón

11:00 - Eurozona, informe del PIB del tercer trimestre

14:00 - Alemania, informe del IPC de octubre

14:15 - Eurozona, decisión del BCE

15:30 - EE. UU., datos de inventarios de gas de la EIA

Tras el cierre de Wall Street: resultados de Apple y Amazon Viernes 31 de octubre 00:30 - Japón, inflación en la zona de Tokio

00:50 - Japón, ventas minoristas de septiembre

02:30 - China, datos del PMI de octubre

08:00 - Alemania, ventas minoristas de septiembre

10:00 - Polonia, datos del IPC de octubre

11:00 - Eurozona, inflación de octubre

