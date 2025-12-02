ETFs mixtos: ¿por qué combinar bolsa y bonos en una misma inversión?

Simplicidad y automatización: rebalanceo automático y diversificación global en un único producto, ideal para perfiles moderados o para quienes quieren invertir sin complicaciones.

Combinación de crecimiento y estabilidad: los ETFs mixtos equilibran acciones y bonos, reduciendo riesgo sin renunciar al potencial de rentabilidad.

Casi todo el mundo sabe que invertir es importante, pero nunca está de más recordarlo. No se trata solo de ganar más dinero, sino de protegerlo del tiempo, de la inflación y de los imprevistos.

En los últimos años, las medidas de estímulo de bancos centrales y gobiernos han generado la mayor ola de liquidez de la historia. Y como ocurre siempre que la oferta de algo aumenta, su valor tiende a caer. En el caso del dinero, eso se traduce directamente en inflación.

Si miramos desde el año 2020, el efecto acumulado de la subida de precios es claro: lo que antes podíamos comprar con 1.000 euros, hoy tiene un poder adquisitivo real de unos 818 euros, es decir una pérdida de casi el 20%. Nadie nos quita ese dinero, simplemente vale menos.

Pero la inflación no es el único motivo por el que conviene empezar a invertir. El crecimiento del gasto público, el envejecimiento de la población y unas futuras condiciones de jubilación más exigentes hacen que planificar a largo plazo ya no sea una opción, sino una necesidad.

¿Cuánto deberíamos ahorrar? La regla 50/30/20

Antes de pensar en productos o estrategias, conviene aclarar un paso previo: no se puede invertir lo que no se ahorra.

Una forma sencilla de organizar las finanzas personales es la regla 50/30/20, que propone destinar:

50% a gastos esenciales

30% a gastos personales o estilo de vida

20% al ahorro e inversión

Una vez entendido esto, la gran pregunta es: ¿dónde invertir? Imagina a dos protagonistas: la Bolsa, impulsiva y rápida, y los Bonos, tranquilos y predecibles. En lugar de pelear, colaboran dentro de un mismo vehículo: los ETFs mixtos. El resultado es una pareja con personalidades distintas que se complementan.

¿Qué son los ETFs mixtos?

Los ETFs mixtos son fondos cotizados que combinan en un mismo vehículo renta variable y renta fija. Su objetivo es ofrecer al inversor un equilibrio entre crecimiento y estabilidad. En lugar de tener que elegir y comprar por separado acciones y bonos, el inversor accede a ambos mercados a través de un único producto, ya empaquetado y diversificado.

Una de las características clave de estos ETFs es su rebalanceo automático. Esto significa que el propio ETF ajusta periódicamente sus posiciones para mantener la proporción objetivo entre bolsa y bonos.

Por ejemplo, si la parte de renta variable sube mucho y supera el peso asignado, el ETF vende una parte de esas acciones y compra bonos para volver al equilibrio predeterminado.

Este proceso mantiene constante el nivel de riesgo del producto sin que el inversor tenga que intervenir.

En resumen: los ETFs mixtos actúan como un “piloto automático”, combinando crecimiento potencial (acciones) con estabilidad (bonos) y manteniendo la mezcla en la proporción definida.

Ejemplos típicos

Dentro de la gama de productos de XTB, en los ETFs de Vanguard podemos identificar algunos de los ETFs mixtos más interesantes del mercado. La diferencia entre ellos radica en el porcentaje de inversión que invierte en bolsa y bonos. Así por tanto un perfil más arriesgado invertirá un mayor capital en bolsa (equity) y un perfil más consevador menos.

La cartera más típica de todas ellas en los últimos años ha sido la 60% en acciones y 40% en bonos, y sus resultados en los últimos años se ha quedado a mitad de camino entre acciones y bonos, aunque con menor volatilidad. Además, este tipo de cartera ha demostrado con los años grandes resultados, y se ha perfilado como una de las mejores alternativas al efectivo. De hecho, el porcentaje de veces que la cartera 60% bolsa/40% bonos ha generado un comportamiento positivo, mejorando el efectivo es prácticamenete del 100%. Además este año estamos viendo el segundo mejor comportamiento de este tipo de cartera desde el año 2009.

¿Para quién pueden ser adecuados?

Los ETFs mixtos encajan bien en tres tipos de inversores:

1. Inversores con perfil moderado

Son personas que buscan crecer a largo plazo, pero sin exponerse únicamente a la volatilidad de la bolsa.

Un ETF mixto les ofrece una combinación razonable entre riesgo y estabilidad, al incluir tanto activos más dinámicos (acciones) como otros más defensivos (bonos).

2. Personas que buscan un producto “todo en uno”

Hay inversores que prefieren simplicidad: una única posición que ya incluya diversificación global, varias clases de activos y gestión disciplinada.

Los ETFs mixtos resultan atractivos para quienes no quieren construir una cartera pieza por pieza o no tienen el tiempo o la experiencia para hacerlo.

3. Quienes no quieren dedicar tiempo al rebalanceo

En una cartera tradicional de acciones y bonos, el inversor debe decidir cuándo y cómo rebalancear.

Los ETFs mixtos eliminan esa tarea, ya que el gestor del ETF se encarga automáticamente de mantener la proporción objetivo.

Esto aporta comodidad, disciplina y reduce el riesgo de tomar decisiones impulsivas.

Conclusión

Invertir ya no es solo una opción inteligente, sino una herramienta necesaria para proteger y hacer crecer el patrimonio en un entorno económico cada vez más incierto. Los ETFs mixtos ofrecen una forma práctica, diversificada y equilibrada de participar en los mercados sin complicaciones, y representan una solución especialmente adecuada para quienes buscan estabilidad, crecimiento y simplicidad en un solo producto. En un mundo donde la inflación erosiona el dinero y el futuro financiero exige planificación, contar con un vehículo automático, diversificado y que ha generado tan buenos resultados en la historia puede marcar una gran diferencia en el largo plazo.