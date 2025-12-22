Lecturas del crecimiento del PIB en Reino Unido

Conclusiones clave El PIB de Reino Unido cumple con las expectativas

El PIB de Reino Unido a nivel interanual cumple con las expectativas y se sitúa en un 1,3%. El indicador se mantiene estable respecto al mes pasado, pero, tras su publicación, se aprecian movimientos a la baja para la libra. PIB de Reino Unido PIB interanual del Reino Unido: 1,3% (Previsión: 1,3%. Anterior: 1,3%).

(Previsión: 1,3%. Anterior: 1,3%). PIB intertrimestral del Reino Unido: 0,1% (Previsión: 0,1%. Anterior: 0,1%). Cotización del par libra-dólar Los datos del PIB de Reino Unido han coincidido con el escenario central, pero la libra esterlina se ha apreciado tras su publicación, lo que podría indicar que parte del mercado esperaba revisiones a la baja del PIB. Los datos que apuntan al crecimiento económico deberían ser restrictivos para la divisa, lo que aumenta la probabilidad de una política más conservadora del banco central, por lo que no hay sorpresas y la lectura parece tener poco impacto en la modificación de estas expectativas. Fuente: Plataforma de XTB

