Rotaciones y divergencias globales: Europa y los emergentes se benefician de la rotación sectorial, mientras el oro marca máximos como refugio y persisten incertidumbres geopolíticas y monetarias de cara a 2026.

Dudas crecientes sobre la IA y los datos macro: El repliegue de financiación en grandes proyectos de IA y las distorsiones en los datos de inflación introducen riesgos sobre la sostenibilidad del crecimiento y la calidad de las estadísticas económicas.

Rally estacional y mejora del sentimiento: La moderación de la inflación, los buenos resultados corporativos y la estacionalidad favorable impulsan el ánimo inversor, reavivando el escenario de máximos históricos en Wall Street.

Tras varias semanas con un marcado sesgo negativo y ausencia de catalizadores, el ánimo de los inversores comienza a cambiar. La publicación de datos de inflación más moderados, los buenos resultados de Micron y los avances en los acuerdos para el control de TikTok han devuelto cierto optimismo al mercado, y los compradores de las caídas volvieron a entrar en el mercado.

El esperado repunte de Papá Noel, una vez que los datos macro, los resultados corporativos, y la confianza han mejorado nos permitirán volver a mirar de cerca los máximos históricos de los principales índices de Wall Street.

Este período suele abarcar las últimas cinco sesiones bursátiles del año y las dos primeras del siguiente. Este año la fecha de inicio es el medio día de Nochebuena, como es habitual, y con las subidas de los últimos días parece que los inversores están preparando sus trineos con antelación. Desde 1950, incluso en años en los que el S&P 500 registró un rendimiento negativo a principios de diciembre, el índice terminó este periodo al alza en 20 de 26 ocasiones, es decir, el 77 % de las veces, con una rentabilidad media del 1,3 %. Si las acciones no suben durante este período típicamente fuerte, puede indicar una cautela persistente entre los inversores de cara al nuevo año.

En otra estadística positiva de este cierre de año, desde 1928, el S&P 500 ha subido el 75 % del tiempo en las últimas dos semanas de diciembre, con una subida promedio del 1,3%.

Dudas con la IA

Sería un descuido no mencionar que Blue Owl (con un total de activos gestionados de 259.000 millones de dólares) abandonó esta semana la financiación de un centro de datos de 10 mil millones de dólares que Oracle estaba construyendo para OpenAI. Blue Owl no es un actor marginal, ha sido uno de los socios financieros más importantes de Oracle, interviniendo repetidamente con capital y deuda para ayudar a financiar proyectos de centros de datos a gran escala. Cuando una empresa especializada en la financiación de infraestructuras a gran escala decide que un proyecto insignia de IA ya no tiene sentido según sus términos, sugiere que la rentabilidad de estos acuerdos puede ser cada vez más difícil de justificar. En mi opinión, no se trata de titulares ni de un sentimiento a corto plazo; los números “de fondo” ya no están siendo tan favorables ni tan benévolos como antes.

Blue Owl ha contribuido a la expansión de la IA de Oracle al absorber el riesgo que los mercados públicos y los balances se resistían a asumir directamente. Si ahora se está reconsiderando ese apoyo, implica que algo ha cambiado. Como mínimo, sugiere que el margen de error se está reduciendo rápidamente.

Los centros de datos pueden costar entre 50.000 y 60.000 millones de dólares por gigavatio, lo que eleva el gasto global proyectado a billones de dólares. Con cada revisión al alza, el apalancamiento parece aumentar, mientras que la cobertura del flujo de caja se debilita. Lo que antes parecía una carrera armamentística autofinanciada se asemeja cada vez más a una financiada por deuda, alquileres y estructuras creativas diseñadas para mantener la historia intacta.

¿Mayores costes de financiamiento? ¿Mayores costos de energía? ¿Inversores que buscan rentabilidad arriesgando más capital?

Esto sugiere que el coste de construir estos centros de datos aumentará y que algunos de los actualmente planificados no se construirán. No tenemos forma de saber cómo se desarrollará esto realmente.

Pero… sin el desarrollo de la IA, el crecimiento del PIB de Estados Unidos será significativamente menor. Algunos afirman que casi todo el PIB positivo proviene de la IA. Es difícil de verificar, pero sin duda representa una gran parte.

Problemas con los datos macroeconómicos

Debido al cierre del gobierno, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) no pudo recopilar una parte significativa de los datos de precios de octubre y, por lo tanto, tuvo que hacer suposiciones sobre los niveles de inflación del mes anterior.

En particular, la inflación de la vivienda, que representa un tercio del IPC y normalmente se mueve gradualmente, mostró un enfriamiento inusualmente pronunciado. Al parecer, la BLS asumió una inflación de la vivienda del 0 % en octubre debido a la falta de datos.

¿División en Europa?

La principal cruz de los índices europeos en los últimos años se ha convertido, en apenas unas semanas, en su mayor virtud. La rotación anunciada en los mercados financieros parece haber dado por fin su pistoletazo de salida. Las dudas crecientes sobre el sector tecnológico están llevando a los inversores a ampliar su foco hacia otros sectores de la economía. Este movimiento está favoreciendo especialmente a Europa y ha permitido que el Ibex 35 viva un año histórico, con los bancos como grandes protagonistas.

Sin embargo, de cara al año que viene la división en la región es una de nuestras principales preocupaciones. El tradicional “motor franco-alemán” ya no funciona como antes. Aunque ambos países coinciden en temas estratégicos (Ucrania, defensa europea, autonomía estratégica), Francia bloquea o retrasa decisiones, lo que deja a Berlín políticamente expuesta y con menos apoyos claros dentro de la UE

Récord en los Emergentes

Por primera vez desde 2017, las acciones emergentes están superando a sus pares estadounidenses, la diferencia entre el rendimiento de sus bonos y el de los bonos del Tesoro estadounidense se ha reducido a su nivel más bajo en 11 años y las estrategias de carry trade —que consisten principalmente en endeudarse en un activo de menor rendimiento para financiar compras en activos de mayor rendimiento— han obtenido los mayores beneficios desde 2009.

Nuevos máximos en el oro

Supera un nuevo máximo histórico ante las tensiones geopolíticas y la expectativa de recortes de tipos en EEUU. Los mercados apuestan a que la Reserva Federal recortará los tipos de interés dos veces en 2026 tras una serie de datos económicos publicados la semana pasada, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, también ha abogado por una política monetaria más flexible. Los tipos más bajos suelen ser un factor favorable para los metales preciosos, que no pagan intereses.

Las tensiones geopolíticas también han crecido en las últimas semanas aumentando el atractivo del oro y la plata como activos refugio. Estados Unidos ha intensificado el bloqueo petrolero contra Venezuela, añadiendo presión sobre Nicolás Maduro, mientras que Ucrania atacó por primera vez un petrolero de la flota encubierta rusa en el mar Mediterráneo.

Los inversores también han desempeñado un papel importante en el ascenso del oro, impulsados ​​en parte por la llamada operación de devaluación: una retirada de los bonos soberanos y las monedas en las que están denominados por temor a que su valor se erosione con el tiempo debido al aumento de los niveles de deuda.

Petróleo

La tendencia bajista, desde mediados de 2022 hasta la actualidad, es compleja. Algunos de los factores para explicar serían los siguientes:

• Los productores estadounidenses de petróleo de esquisto alcanzaron niveles récord en 2023-2024.

• El crecimiento de la demanda mundial de petróleo se desaceleró, especialmente en China.

• Sobreoferta en el mercado por parte de los países de la OPEP, que llevará al año que viene a un superávit de 3 millones de barriles diarios.

• Las altas tasas de interés en Estados Unidos fortalecieron el dólar.

• Los precios de las energías renovables cayeron, lo que modificó las previsiones de demanda futura de petróleo.

Lotería de Navidad

Eventos de la semana

EEUU

Los datos del PIB que se publicarán el martes probablemente serán los más destacados entre los datos estadounidenses que se publiquen en las próximas dos semanas.

Creemos que las últimas cifras macro indican que la economía estadounidense se encuentra en una buena situación, pero persisten los riesgos. Las encuestas indican inquietud en los hogares sobre las perspectivas del mercado laboral, y se han producido numerosos anuncios de recortes de empleo que citan como excusa a la inteligencia artificial y los recortes de costes.

Se espera que el próximo recorte de tipos de la Fed sea en marzo, pero aunque el mercado sólo ofrece un 20% de probabilidad a un movimiento a la baja en Enero, no descartamos que acabe ocurriendo si la inflación sigue a la baja y la tasa de desempleo vuelve a crecer.

Los datos sobre bienes duraderos y producción industrial también se publicarán el martes, junto con la encuesta de confianza del consumidor del Conference Board de diciembre.

Las cifras de solicitudes semanales de desempleo del miércoles 24 de diciembre y del miércoles 31 de diciembre podrían dar más indicios de un mercado laboral débil.

Los mercados del país estarán cerrados el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Eurozona

Quedan por publicarse pocos datos económicos en los próximos días, mientras que las últimas actualizaciones económicas del Banco Central Europeo dejaron a los inversores en un estado de ánimo de moderado optimismo de cara al próximo año, lo que hace que cualquier cambio en los tipos de interés sea poco probable en el corto plazo.

Las nuevas previsiones señalan un crecimiento sólido impulsado por una mayor inversión y exportaciones, lo que llevó a un mayor crecimiento salarial y una previsión de inflación más alta para 2026. Si bien esto sugiere que el BCE puede haber concluido sus recortes de tipos, la presidenta del BCE, Lagarde, advirtió que la incertidumbre sigue siendo alta. En general creemos que el BCE se mostró más confiado sobre las perspectivas de la actividad económica y su retórica fue moderadamente agresiva.

China

El banco central de China anunciará una tasa de préstamo clave que estará vinculada a la mayor parte de los préstamos corporativos y domésticos.

El Banco Popular de China ha estado brindando un flujo constante de apoyo monetario, aunque los mercados cuestionan en qué medida una mayor flexibilización impulsaría significativamente el crecimiento. El banco central mantuvo sin cambios los tipos de interés de referencia en noviembre, ampliando una pausa vigente desde mayo, ya que la resiliencia económica redujo la urgencia de un mayor estímulo dado que la economía de China se expandió un 5,2% en los primeros tres trimestres respecto al año anterior, superando el objetivo de crecimiento del gobierno de alrededor del 5,0% para 2025.

Reino Unido

El Banco de Inglaterra recortó los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 3,75 %, en su pasada reunión. La decisión era esperada, aunque la votación fue muy ajustada, ya que cuatro de los nueve responsables de la política monetaria prefirieron mantener los tipos sin cambios.

La mayoría de los analistas prevén que los tipos se reducirán de nuevo en 2026, aunque persiste una gran incertidumbre sobre la magnitud y la velocidad de los próximos movimientos. La inflación está disminuyendo, pero se mantiene por encima del objetivo, mientras que el crecimiento salarial también ha disminuido, pero se mantiene elevado. Al mismo tiempo, la economía se ve debilitada.

Japón

Los inversores buscarán nuevas pistas sobre la trayectoria de la política monetaria del Banco de Japón en un discurso del gobernador Kazuo Ueda el 25 de diciembre. El 29 de diciembre, el BOJ publicará un resumen de las opiniones de su última reunión, en la que elevó los tipos al 0,75%.

El 26 de diciembre, el gobierno publicará los datos de precios al consumidor de diciembre para el área metropolitana de Tokio, junto con las cifras de noviembre sobre empleo, ventas minoristas y producción industrial.