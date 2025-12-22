-
Impulso macro y financiero: La expectativa de recortes de tipos en EE. UU., junto con la huida de bonos y monedas por temor a la devaluación, ha llevado al oro y la plata a registrar su mejor año desde 1979.
Refugio ante la incertidumbre geopolítica: El aumento de las tensiones globales —Venezuela, Ucrania y el entorno político estadounidense— ha reforzado la demanda de metales preciosos como activos defensivos.
El precio del oro ha alcanzado nuevos máximos históricos debido a una combinación de factores, entre los que destacamos las tensiones geopolíticas y el incremento de las probabilidades sobre futuros recortes de los tipos de interés en Estados Unidos. En concreto, el precio del oro subió esta mañana un 1,9%, alcanzando los 4.420 dólares por onza troy, mientras la plata también alcanzó un récord, subiendo hasta un 3,4%, hasta los 69,44 dólares por onza.
El oro y la plata firman un año histórico
Tras un repunte vertiginoso este año, el oro y la plata se encaminan a su mayor aumento anual de precios desde 1979, cuando la revolución iraní provocó un aumento repentino del precio del petróleo. El oro ha subido un 68 % y la plata un 139 % en lo que va de año.
La incertidumbre del mercado causada por los amplios aranceles “recíprocos” de Trump y sus ataques a la independencia de la Reserva Federal impulsaron a los inversores a acumular metales preciosos este año.
Los inversores también han aumentado sus apuestas sobre recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal el próximo año. Las expectativas de tipos de interés más bajos respaldan los precios del oro, ya que los inversores, esperando una menor rentabilidad por la tenencia de bonos, buscan otros activos.
Los inversores también han desempeñado un papel importante en el ascenso del oro, impulsados en parte por la llamada operación de devaluación: una retirada de los bonos soberanos y las monedas en las que están denominados por temor a que su valor se erosione con el tiempo debido al aumento de los niveles de deuda.
Las tensiones geopolíticas impulsan a los metales preciosos
El recrudecimiento del bloqueo estadounidense al petróleo venezolano explica parte del aumento de los precios de los metales preciosos, ya que los inversores buscan activos refugio.
Se cree que el presidente estadounidense, Donald Trump, está considerando una acción militar en suelo venezolano mientras aumenta la presión sobre el presidente, Nicolás Maduro, para que renuncie. Todavía no se conoce el objetivo final de estos movimientos pero todo hace pensar que la situación puede empeorar en las próximas semanas.
Además, Ucrania atacó por primera vez un petrolero de la flota encubierta rusa en el mar Mediterráneo, y cada día se alejan algo más las probabilidades de un alto el fuego en la región.
