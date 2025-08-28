Ethereum a sólo un 5% de máximos

Ethereum sube un 1% y supera los 4.600 dólares, lo que refuerza la idea de que, a pesar de la debilidad temporal de Bitcoin, el apetito por el riesgo en el mercado de criptomonedas se mantiene fuerte. En las últimas semanas, las entradas de capital a los ETFs estadounidenses de Ethereum han sido, en promedio, varias veces superiores a las de Bitcoin, a pesar de que la capitalización de mercado de Ethereum, de 555.000 millones de dólares, es aproximadamente cuatro veces menor que la de Bitcoin. Precio del Ethereum En los gráficos a corto y medio plazo, la tendencia de Ethereum se mantiene alcista, con el precio cotizando aproximadamente un 5% por debajo de sus máximos históricos. La criptomoneda ha superado las medias móviles de 50 y 200 períodos en el gráfico horario y actualmente cotiza en torno a la mitad de su canal de precios ascendente. El soporte clave se encuentra cerca de los 4.500 dólares, mientras que la resistencia está en los 4.800 dólares, un nivel donde se ha presentado una fuerte presión de venta en dos ocasiones: en 2021 y el fin de semana pasado, cuando el precio retrocedió desde esa zona. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente : Plataforma de XTB

