Hoy se marca un hito histórico en el mercado cripto, y es que hoy se ha minado el bitcoin número 20 millones. Es decir, ya se ha minado el 95% de la potencial oferta del activo. ¿Qué puede suponer esto para la criptomoneda?
Hoy se ha superado el hito de 20 millones de bitcoins minados, lo que representa alrededor del 95% de la oferta total. Recordemos que tan solo se emitirán unos 21 millones de bitcoins y no más. Aunque mucha gente se pregunte si es posible emitir más, es una cuestión técnica y no habrá más de 21 millones de bitcoins. Esto es algo que ya está descontado por el mercado y que se sabía desde su creación en 2008.
La realidad es que este hito es más anecdótico que importante, en el sentido de impacto en el mercado. El mercado ya esperaba que se alcanzara ese número de bitcoins minados, por lo que el impacto en su precio no está siendo importante. Sin embargo, sí que llama la atención dado los inicios del activo y que ya nos estamos acercando al final de todos los bitcoins minados.
Según las estimaciones, podrían alcanzarse los 21 millones de bitcoins minados en el año 2140. La fecha exacta no se sabe, ya que depende del ritmo de minado de la red, que va variando en función de los precios de la energía y la potencia de computación. Es decir, se va a tardar mucho más en emitir el último millón de bitcoins que los 20 millones anteriores. Esto es por lo que conocemos como halving. El halving es la reducción a la mitad de la recompensa que se le da a los mineros de bitcoins cuando consiguen superar la prueba de trabajo. En resumidas cuentas, lo que se le paga al minero se divide a la mitad aproximadamente cada 4 años y como este pago es precisamente los nuevos bitcoins que se emiten, el ritmo de emisión cada vez es más lento. Actualmente la recompensa es de 3,125 bitcoins, mientras que habrá un momento en el que sea menos de 1.
Los halving sí que suelen producir movimientos en el mercado, a pesar de que es algo que de antemano se sabe que va a pasar.
En definitiva, este hito es importante a nivel de red y sirve para demostrar que el activo es cada vez más popular, pero no debería tener ningún impacto en el precio.
