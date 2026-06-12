Europa se suma a la carrera aeroespacial: Thales, Leonardo y Airbus🚀

Durante años, la carrera espacial parecía tener un ganador claro. El dominio de SpaceX en el lanzamiento de satélites y el desarrollo de infraestructuras orbitales ha convertido a Estados Unidos en la referencia indiscutible del sector.

Sin embargo, mientras la compañía de Elon Musk vuelve a acaparar titulares ante una posible salida a bolsa, Europa prepara su respuesta para no quedarse atrás en la industria aeroespacial, cada vez más estratégica y con mayor popularidad bursátil.

El proyecto Bromo

El proyecto Bromo nació como una iniciativa que busca consolidar las actividades espaciales europeas para crear un competidor más fuerte frente al dominio de Starlink. Pretende reorganizar y optimizar los recursos de Europa para potenciar las comunicaciones por satélite, este propósito parece más político que otra cosa y viene respaldado tanto por Italia como por Francia.

La puesta en marcha de este ambicioso proyecto será únicamente posible gracias a la colaboración entre las tres mayores empresas del sector defensa y aeroespacial. Thales, Leonardo y Airbus se han unido con el objetivo de plantar cara a EE.UU. y China.

Si bien a día de hoy este proyecto permanece en stand-by, se espera que “Bromo” obtenga todas las autorizaciones regulatorias europeas durante la segunda mitad de 2027.

Las posiciones contrarias no son pocas, sindicatos de trabajadores y proveedores muestran cierta preocupación porque una colaboración de tal calibre plantearía conflictos sobre puestos de empleo y traslado de actividades. Además, otros competidores como Indra Space pretenden discutir ante la Comisión Europea la legalidad del proyecto por temas de competencia Sin embargo, Mariani, el nuevo director ejecutivo de Leonardo SpA, asegura que la opinión general es consciente de la urgente necesidad de unificar las actividades espaciales con la finalidad de colocar a Europa en la cima. El objetivo de esta alianza es consolidar capacidades europeas en toda la cadena de valor espacial.

Leonardo, Thales y Airbus en el mercado bursátil

Las dos compañías más expuestas al negocio de defensa, Leonardo y Thales, protagonizaron un auténtico rally bursátil tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022. Hasta junio de 2025, las acciones de Leonardo se habían disparado un 741,93%, mientras que las de Thales acumulaban una revalorización del 222,79%, impulsadas no sólo por el aumento del gasto militar y las crecientes tensiones geopolíticas, sino también por medidas macroeconómicas como el aumento del gasto del PIB europeo por país destinado a la defensa.

Sin embargo, esa tendencia alcista se frenó bruscamente a partir de junio de 2025, un período que coincidió tanto con la denominada "guerra de los 12 días" entre EE. UU. e Irán como con el anuncio del Proyecto Bromo. En los seis meses previos a esa fecha, Leonardo había avanzado un 112,88% y Thales un 88,98%, reflejando uno de los momentos más sólidos para el sector.

Desde entonces, ambas compañías han sufrido una notable corrección. En los seis meses posteriores, Leonardo retrocedió un 13,48%, mientras que Thales llegó a perder un 15,71%. Esto se dio principalmente por valoraciones excesivamente exigentes que no se correspondían con el crecimiento real, por la rotación a sectores más atractivos por parte de los inversores y por el aumento de los costes de materias primas y energía. Aunque las dos han logrado recuperar parte del terreno perdido en los últimos meses, sus cotizaciones continúan por debajo de los niveles alcanzados en junio de 2025. Desde entonces, el valor de las acciones de Leonardo llegó a superar ese récord histórico, pero entró en una fase de altibajos con notables caídas y recuperaciones; mientras que para Thales ese récord supuso un techo que aún no ha logrado romper.

En la otra cara de la moneda, Airbus experimentó un crecimiento más comedido hasta junio de 2025 y hasta el día de hoy continúa subiendo (aunque con una notable corrección los primeros meses del 2026). Esto se debe a que su negocio, aunque esté en parte relacionado con la defensa y el espacio, sigue dependiendo esencialmente de la fabricación de aviones comerciales.

El gran salto

Si este ambicioso proyecto llega a desarrollarse realmente y los permisos europeos pertinentes son concedidos, supondría una potencial fuente de crecimiento para las empresas partícipes, pues concentrarían gran parte de la inversión de los países europeos en la producción, desarrollo y gestión de infraestructuras espaciales estratégicas, reforzando su papel como proveedores clave de servicios satelitales, defensa y comunicaciones seguras en el continente.

Seminario de SpaceX

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