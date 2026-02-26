El sector más prometedor junto a la IA: ¿qué pasa con D‑Wave?

- La compañía cierra el año con una posición de caja récord, lo que le da margen para seguir invirtiendo agresivamente.
- La compañía cierra el año con una posición de caja récord, lo que le da margen para seguir invirtiendo agresivamente.
- Los pedidos se aceleran con fuerza, tanto en el trimestre como en las previsiones iniciales para 2026, señal de demanda creciente.
- A pesar del avance comercial, D‑Wave sigue registrando pérdidas operativas significativas por su fuerte inversión en I+D.
- Las acciones de D-Wave dependen en gran medida de expectativas futuras, lo que implica alta volatilidad y riesgo.
D‑Wave Quantum presentó sus resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2025, mostrando tanto un crecimiento empresarial dinámico como ciertos desafíos operativos. Durante este periodo, la compañía registró ingresos de aproximadamente 2,8 millones de dólares, lo que representa un aumento del 19% en comparación con el mismo periodo del año pasado, aunque por debajo de las expectativas de los analistas.
Al mismo tiempo, las ganancias por acción estuvieron por debajo de las previsiones, lo que influyó aún más en la evaluación de los inversores.
Para todo el año 2025, D‑Wave presentó resultados mucho más impresionantes. Los ingresos anuales alcanzaron aproximadamente 24,6 millones de dólares, lo que representa un aumento del 179% respecto al año anterior, con un margen bruto que mejoró hasta más del 82%.
La compañía terminó el año con una posición de caja récord de aproximadamente 884 millones de dólares, lo que proporciona una flexibilidad financiera significativa para seguir invirtiendo en desarrollo tecnológico y construcción de relaciones con clientes.
Métricas clave de los resultados de D-Wave
- Ingresos trimestrales: aproximadamente 2,8 millones de dólares, +19% interanual, por debajo de expectativas.
- Ganancias por acción (EPS): por debajo de las previsiones de los analistas.
- Ingresos anuales: aproximadamente 24,6 millones de dólares, +179% interanual.
- Margen bruto: superior al 82%.
- Caja disponible: aproximadamente 884 millones de dólares.
- Nuevos pedidos en cuarto trimestre: +471% respecto al trimestre anterior.
- Pedidos preliminares para 2026: más de 32 millones de dólares.
A pesar de las tendencias positivas en ingresos y nuevos pedidos, la compañía sigue registrando pérdidas operativas significativas debido a las intensas inversiones en investigación, desarrollo y marketing destinadas a acelerar la comercialización de su tecnología.
El mercado de tecnología cuántica sigue en una fase temprana de desarrollo, y las ventajas competitivas aún no se reflejan plenamente en los ingresos reales. La valoración bursátil de D‑Wave se basa en gran medida en expectativas de éxito tecnológico futuro, lo que hace que el precio de la acción sea muy volátil y sensible a los resultados a corto plazo.
La compañía también está ejecutando contratos estratégicos, como la venta de un sistema cuántico a una universidad por aproximadamente 20 millones de dólares, lo que demuestra que las aplicaciones reales de la tecnología cuántica están empezando a materializarse gradualmente.
¿Qué esperar de D-Wave Quantum?
D‑Wave Quantum es una empresa con un claro potencial de crecimiento, impulsado por el rápido aumento de los ingresos anuales, una posición de caja récord y una creciente demanda de tecnologías cuánticas. Al mismo tiempo, las pérdidas operativas continuas, la incertidumbre sobre el ritmo de comercialización y una valoración de mercado elevada significan que las inversiones en las acciones de la compañía conllevan un riesgo significativo a corto plazo.
En el contexto más amplio de la industria, cabe señalar que las empresas cuánticas aún se encuentran al comienzo de su ciclo de desarrollo y pueden compararse con el mercado de inteligencia artificial alrededor de 2017. La plena comercialización de las tecnologías cuánticas probablemente no se producirá hasta la década de 2030, y la mayoría de las empresas que sobrevivan hasta entonces podrían volverse rentables solo en ese momento.
Esto significa que las inversiones en este tipo de compañías son principalmente a largo plazo, con potencial de ganancias significativas en el futuro, pero también con un alto nivel de riesgo en el ciclo de mercado actual.
