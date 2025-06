La guerra arancelaria, principalmente entre Estados Unidos y China, los datos de empleo de Estados Unidos y las reuniones de los Bancos Centrales marcarán la primera semana del mes de junio, en la que se espera que el BCE recorte los tipos de interés. Históricamente, el mes de junio no ha sido un buen mes para los índices americanos, pero los posibles acuerdos comerciales podrían servir de catalizador en el corto plazo. Datos destacados esta semana Para esta primera semana del mes, podemos identificar varios eventos clave que conviene seguir de cerca. Por regiones, estos son los principales acontecimientos de estos primeros días. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil EEUU: de las JOLTS a las ADP Los datos mensuales de empleo de Estados Unidos serán clave para los inversores, ya que evaluarán el impacto de los aranceles estadounidenses en el mercado laboral. Con tantos indicadores débiles que apuntan a una caída, una modesta confirmación de una desaceleración a partir de datos duros debería ser suficiente para poner sobre la mesa un mayor número de recortes de tipos de la FED. Otras señales sobre la salud del mercado laboral antes de la publicación del viernes, serán las cifras de ofertas de empleo de JOLTS el martes, las cifras de nóminas privadas de ADP el miércoles y las solicitudes semanales de desempleo el jueves. También se publicarán los últimos datos del ISM sobre la actividad de los sectores manufacturero y de servicios de mayo. Europa: a la espera de un recorte del BCE La reunión de política monetaria del BCE será el punto culminante de la semana. Los mercados ya consideran un recorte de 25 puntos básicos en los tipos de interés para alcanzar el 2%. Esperamos un perfil bajo y referencias a la dependencia de los datos en la rueda de prensa de Christine Lagarde. Sin embargo, para estar preparados ante posibles riesgos a la baja, el BCE mantendrá la puerta abierta a una mayor flexibilización. No descartamos una rebaja de crecimiento económico y de inflación, que deje la puerta abierta a esos recortes. Más allá de los recortes del BCE, el martes también se publicarán los datos de desempleo de la eurozona correspondientes al mes de abril, en un momento en el que vemos un impulso en esta variable en Alemania. Por su parte, los datos finales del PMI manufacturero de Francia, Alemania y la eurozona para mayo se publicarán el lunes, y el PMI final de servicios el miércoles. Resto del mundo: aranceles y datos de inflación Los datos del índice de gerentes de compras privadas de China ofrecerán información sobre cómo los aranceles están afectando a los sectores manufacturero y de servicios. Los datos de inflación suiza de mayo se publicarán el martes. La inflación se redujo al 0 % en abril, y podría caer en territorio negativo. El banco central de la India se reúne el viernes en medio de la volatilidad del mercado, mayores riesgos por la incertidumbre arancelaria y continuas tensiones con Pakistán. Con la inflación general en su nivel más bajo en varios años y la incertidumbre arancelaria que plantea riesgos a la baja para el crecimiento, el Banco de la Reserva de la India tiene margen para seguir recortando los tipos.

