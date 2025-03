Fastenal alcanza máximos del año 📈

Fastenal sube casi un 4% hoy, alcanzando nuevos máximos anuales tras la publicación de su informe de ventas de febrero de 2025. Si bien las ventas totales se mantuvieron estables en términos interanuales, el número de días laborables en febrero fue menor. En términos de ventas diarias, la empresa reportó un incremento del 5%. Fastenal es un distribuidor de accesorios para empresas industriales y de construcción. La empresa ofrece una amplia gama de productos, incluidos elementos de fijación, equipos de protección y herramientas para mantenimiento, reparación y operaciones (MRO). Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las ventas diarias mes a mes aumentaron casi un 6%, casi duplicando la tasa de crecimiento observada en el mismo período del año pasado. La tasa de crecimiento promedio en los últimos cuatro años fue del 1,8%. Desde una perspectiva geográfica, Estados Unidos sigue siendo el mercado más importante de la empresa, representando más del 83% de sus ingresos. Fastenal también opera en México y Canadá, lo que, dada la preocupación por una posible guerra comercial, podría afectar su desempeño. Sin embargo, con la reciente noticia de que Trump ha suspendido los aranceles a México hasta el 2 de abril, la amenaza de una guerra comercial podría disminuir temporalmente. Fastenal está subiendo hoy hasta alrededor de 77 dólares, marcando su valor más alto en lo que va del año y rompiendo el límite superior del rango de consolidación que ha estado en vigor desde finales de diciembre. Este nivel se alcanzó con un volumen relativamente bajo, lo que significa que los inversores deberán esperar una confirmación completa de la ruptura. Fuente: xStation

