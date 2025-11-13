Fin al cierre del gobierno americano

Conclusiones clave El fin del cierre del gobierno americano impulsa los contratos de futuros.

El PIB de Reino Unido será una de las publicaciones económicas clave de la jornada.

Los contratos de futuros sobre los índices europeos y americanos registran una ligero impulso previo a la apertura gracias al fin del cierre del gobierno americano. El Congreso aprobó un proyecto de ley y el presidente lo promulgó, reactivando así las agencias federales tras un paréntesis récord de 43 días. La Casa Blanca ha anunciado que los datos pendientes de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) correspondientes a septiembre se publicarán próximamente, y que el nuevo presupuesto garantizará financiación al gobierno hasta finales de enero. Los principales informes en los que debemos poner el foco en la sesión de hoy son el PIB del Reino Unido, la producción industrial de la zona euro (septiembre), el índice de la Reserva Federal de Cleveland (octubre), el PMI manufacturero de Nueva Zelanda (noviembre), el informe de la AIE, los discursos de Greene (Banco de Inglaterra), Daly, Kashkari, Musalem y Hammack (Fed), Elderson (BCE), Tschudin y Moser (BNS) y los resultados trimestrales de Burberry, Siemens, Sabadell, Applied Materials, Disney, JD.com y Bilibili.

