📆¿Fortalecerá la subida del BCE al euro?

Una subida de 25 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo en la reunión de hoy es prácticamente un hecho y está totalmente descontada por el mercado. La atención de los inversores se desplaza ahora hacia lo que ocurrirá en los próximos meses. Sin embargo, sería necesaria una comunicación muy contundente y muy concreta para impulsar una apreciación del euro.

Incluso con unas expectativas de subidas en la eurozona más fuertes que en Estados Unidos, el EUR/USD sigue bajo presión. ¿Qué merece la pena vigilar antes de la decisión de hoy?

Dominio hawkish en el BCE

El indicador que mide la comunicación de los banqueros europeos (EBCspeak, elaborado por Bloomberg Economics) ha alcanzado su nivel más alto en unos dos años y medio.

Miembros del BCE como Schnabel y Kazimir han dejado claro que un mayor endurecimiento es inevitable. Conviene subrayar que el BCE teme un regreso al escenario de 2022, por lo que optará por un movimiento preventivo y adelantado.

Presión de la inflación subyacente

La facción hawkish está fuertemente respaldada por el dato de inflación subyacente de mayo, que aceleró hasta 2,5% interanual (desde 2,2% en abril).

Nuevas proyecciones del BCE

El mercado espera que las nuevas proyecciones del BCE sigan basándose en dos subidas de tipos este año.

El escenario principal plantea una subida en junio y otra en septiembre. Aunque la presión de precios podría llevar a algunos miembros del Consejo a defender una subida en julio. Una señal clara sobre julio podría provocar un nuevo intento de recuperación del EUR/USD.

En este escenario, además, las previsiones de PIB de la eurozona probablemente serán revisadas a la baja. En el Q1 2026, el PIB cayó 0,2%, frente al +0,1% esperado. Los PMI muestran un deterioro claro de la situación económica.

¿Por qué un BCE hawkish podría no ayudar al euro?

El EUR/USD oscila actualmente entre 1,1530 – 1,1550. El par podría reaccionar al alza si Christine Lagarde envía un mensaje firme y claro de que podría haber otra subida en julio si la situación energética no mejora.

En este escenario, no obstante, conviene subrayar que una subida de tipos no resolverá la situación de la eurozona, ya que la inflación actual está ligada sobre todo a energía, no a un sobrecalentamiento económico. Además, una única subida no hundirá la economía europea, pero tampoco la ayudará.

El EUR/USD está bien valorado respecto al diferencial de rentabilidad a dos años, aunque la correlación ha caído claramente en los últimos meses.

El factor energético: la clave real

El impacto más fuerte sobre el EUR/USD proviene de la formación de los precios de la energía.

El par se mantiene relativamente alto porque los precios del gas TTF no han vuelto a niveles de tres dígitos. Los 50 EUR/MWh actuales son elevados respecto a los últimos 2–3 años, pero muy inferiores a la situación catastrófica de 2022.

La correlación entre EUR/USD y TTF a corto plazo es fuerte. Actualmente, el EUR/USD podría estar ligeramente infravalorado respecto al nivel del gas, aunque el gas sigue siendo caro en comparación con los últimos meses.

Niveles técnicos clave para el EUR/USD

Si la comunicación del BCE no trae declaraciones absolutamente rompedoras y extremadamente hawkish (por ejemplo, anunciar explícitamente una serie de subidas agresivas en julio y septiembre), el EURUSD probablemente:

seguirá en lateral ,

o se dirigirá a la baja.

Soporte clave: 1,1500 En esta zona se acumulan opciones de gran tamaño (solo hasta el lunes, unos 8.500 millones de euros), actuando como un imán. Romper este nivel abre la puerta a los mínimos de marzo en 1,1411.

Resistencia clave: Para que el euro recupere impulso real, el par debería cerrar por encima de la media de 25 días (55-DMA), que coincide con la resistencia en 1,16, reforzada además por el retroceso del 61,8%.

La subida de hoy y cualquier sugerencia de otra subida este año no son suficientes. Una declaración explícita de subida en julio y una señal de serie de subidas sí podría cambiar el panorama del EURUSD.

Por eso, el evento más importante del día será la declaración de Christine Lagarde y la publicación de las proyecciones macroeconómicas.