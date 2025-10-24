- Repunte en los datos alemanes, con una clara mejora en el sector servicios
- Ligera mejora en la confianza del sector manufacturero francés, con una caída significativa en el sector servicios
Hoy se han dado a concoer los datos de los PMI de Francia y Alemania, que han mostrado resultados dispares. Mientras que los datos de Alemania han mejorado las expectativas del mercado, tanto a nivel manufacturero como de servicios, los datos de Francia muestran un ligero incremento a nivel manufacturero, pero un notorio retroceso en lo que se refiere al indicador de servicios.
Los PMIs en Alemania mejoran, pero persisten riesgos
Los datos del PMI alemán muestran el crecimiento de la producción más rápido en más de dos años, con un aumento de los nuevos pedidos y de los pedidos pendientes tanto en la industria manufacturera como en los servicios. Esto sugiere un sólido comienzo del cuarto trimestre y un repunte de la recuperación económica. El aumento de los pedidos y el empleo en el sector servicios es especialmente positivo, aunque el sector manufacturero sigue sufriendo recortes de empleo. Persisten las incertidumbres en la cadena de suministro (especialmente en semiconductores), lo que afecta negativamente a sectores como el automotriz. El aumento de los costes laborales continúa repercutiendo en un aumento de los precios, pero las empresas de servicios están logrando trasladar parte de estos costes a sus clientes.
- PMI manufacturero de Alemania (preliminar, octubre): 49,6 (previsto: 49,5; anterior: 49,5).
- PMI de servicios de Alemania: 54,5 (previsto: 51,0; anterior: 51,5).
Débiles PMIs en Francia
Los indicadores PMI de Francia son débiles, con el PMI compuesto preliminar de octubre cayendo a 46,8 puntos, situándose en territorio de recesión. La disminución de la producción, tanto en el sector manufacturero como en el de servicios, apunta a una debilidad generalizada de la demanda. Las empresas se mantienen cautelosas sobre las perspectivas, lo que refleja la fragilidad del entorno global y la incertidumbre política interna. Como nota positiva, la resiliencia del mercado laboral y la disminución de las presiones inflacionarias podrían ofrecer cierto alivio al BCE. A pesar de los esfuerzos por estimular las ventas mediante recortes de precios, la economía francesa continúa enfrentando un prolongado período de estancamiento.
- PMI manufacturero de Francia (preliminar, octubre): 48,3 (previsto: 48,2; anterior: 48,2).
- PMI de servicios de Francia: 47,1 (previsto: 48,7; anterior: 48,5).
