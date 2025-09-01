Futuros de índices de EE. UU. al alza en Día del Trabajo: materias primas y criptomonedas en foco 📌

Futuros de índices de EE. UU. suben en el Día del Trabajo: oro, petróleo y criptomonedas marcan la jornada
Futuros en alza pese al cierre del mercado
Los futuros de índices estadounidenses registraron un avance cercano al 0,10 % en el primer día de la semana. La volatilidad se mantuvo limitada debido a que los mercados al contado en EE. UU. permanecieron cerrados hoy por el festivo del Día del Trabajo.
El movimiento positivo podría estar vinculado con el reciente fallo del Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito Federal, que cuestionó la legalidad de los aranceles de la era Trump. Esta decisión, emitida el viernes pasado, podría suponer un alivio para las empresas y mejores perspectivas para el crecimiento económico.
Materias primas: metales y petróleo al alza
En el mercado de materias primas se observa un fuerte repunte en los metales preciosos, especialmente en oro y plata.
Los precios del petróleo también registraron incrementos, apoyados por expectativas de mayor demanda. En contraste, el gas natural extendió su tendencia bajista con caídas pronunciadas.
Divisas: debilidad en el dólar y refugios
En el mercado de divisas, el franco suizo, el yen japonés, el dólar canadiense y el dólar estadounidense figuran entre las monedas más débiles del G10.
Por el contrario, la libra esterlina y el dólar neozelandés mostraron un desempeño relativamente sólido. El EUR/USD avanzó un 0,12 %, situándose en 1,1701.
Criptomonedas: Bitcoin rebota y WLFI debuta
El mercado de criptomonedas mostró un sentimiento mixto. Aunque la presión bajista persiste, la caída parece estar moderándose.
-
Bitcoin (BTC) registró un rebote de +0,36 %, cotizando en 108.600 dólares.
-
Ethereum (ETH) continuó con pérdidas de –1,70 %, descendiendo hasta los 4.320 dólares.
-
WLFI, lanzado originalmente como un instrumento de gobernanza, está directamente vinculado a la familia presidencial de EE. UU., incluido Donald Trump, lo que genera un fuerte interés en los mercados.
La jornada también estuvo marcada por el debut del token World Liberty Financial (WLFI) en los principales intercambios de criptomonedas como Binance, OKX y Bybit.
