Futuros del S&P 500 se disparan pese al festivo en Wall Street

Los mercados de Wall Street permanecen cerrados hoy por el Memorial Day, festivo federal en Estados Unidos. Como consecuencia, NYSE y Nasdaq no operan, lo que reduce la liquidez global y la participación de inversores.

Aun así, los futuros estadounidenses siguen cotizando con normalidad y se han convertido en el principal termómetro del sentimiento de mercado, mostrando un claro sesgo alcista antes de la próxima sesión regular.

El impulso proviene también de las novedades geopolíticas. Según los últimos informes, el marco de un acuerdo sobre la situación en el Estrecho de Ormuz estaría prácticamente definido. Declaraciones de varios políticos —incluido el presidente Donald Trump— sugieren que ya existen bases sólidas para avanzar en las negociaciones, lo que podría conducir a una desescalada y a la reapertura de una ruta marítima clave.

Los precios del petróleo caen a medida que disminuyen los temores sobre interrupciones de suministro desde Oriente Medio. Aun así, los analistas recuerdan que persisten cuestiones críticas, como el programa nuclear iraní y el control total del estrecho, por lo que el progreso actual debe interpretarse como un marco preliminar, no como un acuerdo definitivo.

En un entorno de menor liquidez debido al cierre de los mercados estadounidenses, los movimientos en los futuros pueden resultar más volátiles y menos representativos del panorama general.

Los futuros apuntan a una sesión de fuerte apetito por riesgo

Los futuros del S&P 500 registran subidas destacadas, reflejando una mejora clara en el sentimiento inversor. El mercado reacciona a las señales de que las tensiones en el Golfo Pérsico podrían aliviarse en cuestión de días, lo que lleva a descontar un escenario de desescalada y un retorno gradual a la normalización geopolítica, favoreciendo a los activos de riesgo.

Fuente: xStation5