- El optimismo por un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán dispara el apetito por riesgo
- El Brent cae ~4%, baja rendimientos y debilita al dólar, impulsando un rally global que lleva al MSCI ACWI cerca de máximos históricos
- La inversión masiva en infraestructura de IA y un crecimiento de beneficios del S&P 500 del 26% interanual sostienen el momentum tecnológico
- Los futuros del Nasdaq 100 repuntan más de un 1%
- El optimismo por un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán dispara el apetito por riesgo
- El Brent cae ~4%, baja rendimientos y debilita al dólar, impulsando un rally global que lleva al MSCI ACWI cerca de máximos históricos
- La inversión masiva en infraestructura de IA y un crecimiento de beneficios del S&P 500 del 26% interanual sostienen el momentum tecnológico
- Los futuros del Nasdaq 100 repuntan más de un 1%
Las perspectivas de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, señaladas por el presidente Trump durante el fin de semana, están impulsando las subidas en los mercados bursátiles globales. El movimiento es especialmente visible en los futuros del Nasdaq 100, que repuntan más del 1,5%, a pesar de que los mercados estadounidenses permanecen cerrados hoy por festivo nacional.
Los futuros del Brent caen alrededor de 4%, lo que reduce los rendimientos de los bonos y favorece los flujos hacia activos de riesgo, mientras que el dólar estadounidense se debilita. El MSCI All Country World Index se acerca a máximos históricos, y la sesión asiática estuvo dominada por un fuerte sentimiento alcista, con el Nikkei japonés subiendo casi un 3% gracias al impulso del sector tecnológico.
En las últimas semanas, las mayores tecnológicas del mundo han demostrado estar dispuestas a invertir cientos de miles de millones de dólares en infraestructura de IA, lo que sostiene a muchas compañías cotizadas en el Nasdaq. Al mismo tiempo, el crecimiento de beneficios del primer trimestre entre las empresas del S&P 500 alcanzó aproximadamente 26% interanual —según Bank of America, el mejor dato desde 2021. Pese al tono prudente de los directivos, las previsiones siguen claramente por encima de la media histórica.
Resultados empresariales clave esta semana
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Miércoles: Marvell Technology y Salesforce
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Jueves: Costco, Dell, Best Buy, Dollar Tree y Gap
Los inversores también estarán atentos al próximo informe de inflación PCE, el indicador preferido por la Reserva Federal. El mercado sigue monitorizando un posible acuerdo con Irán y la eventual reapertura del Estrecho de Ormuz, factores que podrían influir en los precios del petróleo y en las futuras decisiones de tipos de la Fed.
Gráfico del Nasdaq 100
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