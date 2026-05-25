El 11 Ideal de la Bolsa Española: La Convocatoria de XTB

Al calor de la lista de la Selección Española de Fútbol para el mundial de 2026, desde XTB presentamos nuestro 11 ideal de la bolsa española. Se trata de un conjunto de valores que agrupa empredas con alta rentabilidad por dividendo, estabilidad de ingresos o exposición a la IA.

Enagás (Portero)

Como gestora de la infraestructura gasística y dado su carácter regulatorio, Enagás tiene una alta visibilidad y estabilidad de ingresos. Esto le permite hacer frente a los vaivenes de la economía, además tener una remuneración al accionista bien definida, con una rentabilidad por dividendo estimada para este año cercana al 6%. Además, más del 80% de la deuda de Enagás es a tipo fijo, lo que le hace muy resistente a las subidas de tipos de interés. Por ello, dada su capacidad para aguantar los temporales del mercado, la elegimos como portera de nuestro 11 ideal de la bolsa española.

Neinor Homes (Defensa)

En la línea defensiva, Neinor actúa de forma contundente gracias a un programa de retribución al accionista verdaderamente atractivo. La promotora inmobiliaria planea repartir cerca de 500 millones de euros a lo largo de los próximos dos años. Para lo que queda de 2026, ofrece una extraordinaria potencial rentabilidad por dividendo del 9,4%, mientras que le respalda la escasez de vivienda que vivimos en España y un banco de suelo gestionado de más de 38.000 viviendas y un banco de suelo propio de más de 24.000, que se concentra en las zonas más demandadas: Comunidad de Madrid (27%), Málaga (18%) o Barcelona (10%)

Viscofan (Defensa)

Líder indiscutible en envolturas cárnicas, un sector defensivo y estable, con alrededor de un 20% de cuota de mercado, Viscofan se coloca como uno de los valores defensivos de la bolsa española. La compañía tiene capacidad de transmisión de precios, protegiéndole de los repuntes inflacionarios y permitiendo que sus márgenes no sufran grandes impactos. Esto le ha permitido repartir dividendos todos los años desde 2003 a pesar de las crisis a las que se ha enfrentado la economía y los diferentes períodos inflacionarios. Actualmente cuenta con una remuneración al accionista atractiva, con una rentabilidad por dividendo estimada para este año de alrededor del 5,5%.

Atresmedia (Defensa)

Atresmedia es líder indiscutible de la televisión española, liderando tanto en tiempo de visualización total como en horario prime time. Esto le hace tener una gran capacidad de captación publicitaria dentro de la prensa tradicional, que sigue siendo muy importante para llegar a muchos segmentos de la población. Aunque la publicidad en estos medios pueda sufrir, el monto se concentrará en las cadenas con mayor capacidad de alcance, y aquí es donde Atresmedia sale beneficiada frente a la competencia. Además, su rentabilidad por dividendo ronda el 7%, lo que supone un extra para el accionista. De hecho, no se trata de un pago fuera de lo habitual, sino que la compañía ha repartido dividendos en 18 de los últimos 20 años.

Iberdrola (Defensa)

Iberdrola es una de las empresas mejor posicionadas de la bolsa española para enfrentarse a los vaivenes del mercado. La compañía cuenta con una gran diversificación tanto geográfica como de generación de energía. Esto le hace resiliente a la debilidad que un mercado particular pueda sufrir o a inclemencias climáticas que no permitan a una fuente de energía actuar al 100% de su potencial. Además, gestiona tanto la generación de energía como la comercialización, lo que le convierte en un operador sólidamente integrado y capaz de controlar la cadena de suministro.

Inditex (Mediocentro)

Inditex es una de las mejores empresas de la bolsa española. Cuenta con márgenes del 20% y presencia a nivel mundial. Sin embargo, esta presencia es escasa en algunas geografías y se centran en su buque insignia: Zara. Pero el resto de marcas también tienen un gran potencial, con emblemas como Bershka con un retorno sobre el capital empleado del 50%, superior a la de la propia Zara. Este potencial, junto a su caja neta de casi 11.000 millones de euros, nos parece que le otorga ese atractivo binomio rentabilidad-riesgo, perfecto para preservar el medio campo.

Puig (Mediocentro)

El fracaso en las negociaciones de la fusión con Estée Lauder ha supuesto un duro varapalo para la cotización de la empresa, pero puede que sea el mejor resultado para los accionistas minoritarios. La compañía sigue teniendo una gran capacidad para crecer por encima de la media del sector, con el segmento en Asia-Pacífico despegando a doble dígito. Pensamos que la poca presencia en dicho mercado y su atractiva cartera de perfumes y maquillaje le permitirá crecer rápidamente, lo que tendrá un impacto cada vez más positivo en sus resultados. Además, no podemos descartar otras operaciones corporativas que aumenten el atractivo de la compañía. Por ello, pensamos que es clave para el mediocentro de nuestra convocatoria.

ACS (Mediocentro)

El Grupo ACS es uno de los líderes mundiales en el sector de las infraestructuras, la construcción y las concesiones. Este año ha demostrado ser el verdadero ancla del Ibex 35, como un centrocampista de talla mundial, su visión global le ha permitido anticiparse al mercado y aprovechar la disrupción de la Inteligencia Artificial para convertirse en uno de los activos con mayor revalorización del selectivo español. En concreto, las infraestructuras digitales ya representan el 21% de la cartera de proyectos de ACS, frente al 11% del primer trimestre del 2025 o el 18% de finales del 2025. En resumen, ACS está demostrando un papel fundamental en la creación de valor y en la ejecución de proyectos clave para el desarrollo tecnológico del país.

Merlin Properties (Mediocentro)

Merlin Properties es el otro gran jugador en el centro del campo de la infraestructura física y precisamente por eso la situamos al lado de ACS. Como la mayor SOCIMI de España, la compañía ha desatado un fuerte entusiasmo en el mercado gracias a su nueva y ambiciosa hoja de ruta en el sector de los data centers. El optimismo de los inversores ya se refleja en unos sólidos resultados trimestrales y en su apuesta total por la Inteligencia Artificial. Su última gran jugada en el terreno de juego ha sido una ampliación de capital que, de forma excepcional en el mercado, fue emitida sin descuento y bien recibida por los inversores, permitiendo a la compañía financiar su crecimiento sin tensionar su endeudamiento ni su balance.

IAG (Delantero)

El gigante de la aviación que agrupa a Iberia, British Airways y Vueling atraviesa una particular "sequía goleadora" en bolsa, mostrando un rendimiento plano desde inicios de año debido a factores externos como el encarecimiento del crudo y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. A pesar de estos vientos de cara, la multinacional ha demostrado una resiliencia notable frente a la volatilidad del sector, ahora, con los indicios de estabilización geopolítica y una posible caída en los precios del petróleo, las acciones de la compañía se encuentran en una buena posición para retomar el vuelo y capitalizar la fuerte demanda turística durante los meses de verano. Sin embargo, como toda apuesta más agresiva, continúa expuesta a las rafagas del mercado, sufriendo de manera directa cualquier imprevisto geopolítico.

Solaria (Delantero)

La compañía se ha posicionado como el "delantero de moda" del mercado tras ejecutar una transformación radical de su negocio, evolucionando hacia una plataforma de infraestructuras energéticas y digitales enfocada en el auge de la Inteligencia Artificial. Solaria representa el perfil más agresivo del once, buscando crecer rápidamente gracias al boom de la Inteligencia Artificial, lo que multiplica su potencial alcista pero también su volatilidad. Solaria ha sabido capitalizar la demanda energética exponencial de los centros de datos, avalada por un espectacular incremento del 50% interanual en su beneficio neto y por alianzas estratégicas con gigantes como Merlin que la consagran como uno de los activos más destacados de la bolsa española.

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