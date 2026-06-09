La carrera de la inteligencia artificial continúa más viva que nunca. Como mencionamos hace unos días, Anthropic inició los primeros pasos para su salida a bolsa, y era cuestión de tiempo que su principal rival, OpenAI, siguiera el mismo camino.

Y así ha sido: oficialmente, las tres salidas a bolsa más grandes que se anticipaban desde comienzos de año ya están en marcha, con SpaceX debutando la semana que viene y los principales modelos de IA presentando la documentación necesaria. ¿Son estas compañías los futuros líderes bursátiles o estamos ante el inicio de una burbuja?

OpenAI presenta su documentación para salir a bolsa: un movimiento decisivo en plena guerra del capital

OpenAI ha dado un paso decisivo en su estrategia de financiación al presentar de forma confidencial la documentación necesaria para una IPO ante la SEC.

La operación, en la que participan Goldman Sachs y Morgan Stanley, situaría a la compañía dirigida por Sam Altman en la misma senda que otras grandes firmas de inteligencia artificial que buscan reforzar su acceso a capital en un sector cada vez más exigente.

Presión creciente: Anthropic y SpaceX elevan el listón

El anuncio llega en un momento en el que OpenAI afronta una competencia más intensa que nunca.

Pese a haber impulsado la revolución de la IA generativa con el lanzamiento de ChatGPT en 2022, la compañía ahora se enfrenta a:

Anthropic, que ha presentado su propia IPO confidencial y ha alcanzado una valoración de 965.000 millones de dólares, superando por primera vez a OpenAI.

SpaceX, cuya inminente salida a bolsa podría situarla en una valoración de 1,8 billones de dólares, convirtiéndola en una de las empresas públicas más valiosas del mundo.

La presión por captar capital se intensifica en un sector donde los costes de desarrollo se disparan y donde la escala tecnológica se convierte en una barrera crítica.

Un movimiento inevitable: la IA exige más capital del que las privadas pueden soportar

El anuncio de la salida a Bolsa de OpenAI era cuestión de tiempo. Las grandes compañías ya han demostrado que las exigencias financieras de la inteligencia artificial son cada vez más intensas, con Alphabet emitiendo bonos e incluso acciones para captar más dinero sin comprometer su balance.

En este escenario, las compañías privadas, con mayor dificultad para obtener liquidez, ultiman los preparativos para salir a bolsa y acceder al capital público, que previsiblemente se disputará sus acciones.

Como hemos visto con la primera de estas IPOs, que sin duda marcará el tono de las siguientes, la expectación es máxima, tanto como la incertidumbre sobre lo que ocurrirá una vez comiencen a cotizar.

La verdadera pregunta es si estas compañías serán capaces de dar aún más impulso al rally de los semiconductores y la IA, o si, por el contrario, serán la señal definitiva de que la burbuja está a punto de desinflarse.

La IPO de OpenAI como termómetro del mercado

La presentación confidencial de la IPO marca un momento clave para OpenAI y para toda la industria.

La compañía busca reforzar su posición en un entorno donde la innovación avanza a un ritmo vertiginoso y donde la disponibilidad de capital puede determinar quién lidera la próxima década tecnológica.

Con varios gigantes preparando sus propias salidas a bolsa y un mercado cada vez más atento al rendimiento real de estas empresas, la salida a Bolsa de OpenAI podría convertirse en uno de los hitos financieros más relevantes del año y en un termómetro del apetito inversor por la inteligencia artificial.