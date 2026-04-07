Goolsbee de la Fed advierte sobre el riesgo de estanflación en EE.UU.

- La Fed advierte sobre un posible escenario de estanflación, impulsado por energía.
- El riesgo clave es una recesión con inflación persistente, el peor escenario macro.
- El dólar podría fortalecerse, pero dependerá de la resiliencia económica global y del consumo.
- La Fed advierte sobre un posible escenario de estanflación, impulsado por energía.
- El riesgo clave es una recesión con inflación persistente, el peor escenario macro.
- El dólar podría fortalecerse, pero dependerá de la resiliencia económica global y del consumo.
Las declaraciones de Austan Goolsbee, de la Reserva Federal de Chicago, apuntan a una creciente preocupación dentro de la Fed sobre un posible retorno de presiones inflacionarias, especialmente en el contexto del alza en los precios del petróleo.
Según él, la situación actual se asemeja a un clásico shock estanflacionario, que combina mayores costos energéticos con el riesgo de una desaceleración económica. Resulta especialmente preocupante la posibilidad de una recesión estanflacionaria, que Goolsbee describe como el peor escenario posible. El aumento en los precios de los combustibles, particularmente hacia niveles de $5 por galón, podría generar disrupciones adicionales en las cadenas de suministro y trasladarse a presiones de costos generalizadas en la economía.
Goolsbee enfatiza que la inflación podría “reaparecer con fuerza” si los actuales factores del lado de la oferta persisten. También señala que el principal riesgo radica en la acumulación de shocks de precios, tanto nuevos, derivados del mercado energético, como previos, vinculados, entre otros factores, a la política comercial.
Desde la perspectiva de la política monetaria, el mensaje de Goolsbee es claramente cauteloso y apunta a una alta incertidumbre sobre la trayectoria futura de la economía. Destaca que la Fed se encuentra en una posición incómoda, sin una guía histórica clara sobre cuál debería ser la respuesta óptima. El mercado laboral se mantiene estable, pero no proporciona un impulso sólido al crecimiento, mientras que las bajas tasas de contratación y despidos aumentan la incertidumbre sobre la actividad futura.
Al mismo tiempo, crece la preocupación de que la inflación persistente pueda anclarse en la economía, dificultando su control en el futuro. Goolsbee también resalta la importancia de la independencia de la Fed, subrayando que la institución no debería guiarse por las expectativas del mercado ni por presiones políticas. En conjunto, sus comentarios se alinean con una narrativa más amplia de mayor sensibilidad de la economía estadounidense a shocks de oferta y un margen limitado para respuestas rápidas y decisivas de política monetaria.
Dado el riesgo de estanflación, las perspectivas para un alza en el índice del dólar estadounidense (USDIDX) aparecen posibles, aunque no seguras. La trayectoria dependerá de la resiliencia de otras economías globales y de la capacidad de los consumidores estadounidenses para absorber mayores precios sin reducir significativamente el consumo. Si este escenario se materializa gradualmente y la economía vuelve a mostrar resiliencia, el índice podría sostenerse nuevamente por encima de 100 puntos.
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