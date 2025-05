Gráfico del día - US100 💡

El Nasdaq 100 (US100) reaccionaron con una corrección significativa tras el intento inicial de ayer de superar los 16.000. El índice Nasdaq 100 perdió un 2,3% al cierre de las operaciones del jueves, marcando el peor desempeño desde el comienzo del año. Esta fuerte caída se debe a varios factores. ⚡ En primer lugar, actualmente es la temporada de ganancias trimestrales y no todos los resultados informados satisfacen a los inversores. Tesla y Netflix publicaron sus ganancias hace dos días después de la sesión, y los resultados fueron peores de lo esperado, lo que provocó caídas de casi un 10% en ambas compañías durante la sesión de ayer. Estas son empresas valoradas en aproximadamente 820.000 $ millones y 200.000 $ millones, respectivamente. Dados estos malos resultados, los inversores también comienzan a preocuparse por los próximos lanzamientos. La sesión de ayer vio pérdidas para Nvidia (-3,3%), Microsoft (-2,3%), Meta (-4,3%) y Alphabet (-2,3%). 🤖 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otro factor podría ser el próximo reequilibrio anunciado recientemente del índice Nasdaq. Los nuevos pesos se implementarán el 24 de julio, que es el próximo lunes. Los nuevos pesos reducen significativamente la participación de las empresas más grandes como Apple, Meta, Alphabet y Tesla. Por lo tanto, todos los fondos pasivos también tendrán que revisar sus carteras de acciones, lo que conlleva una importante presión de venta a corto plazo sobre las grandes empresas y, por el contrario, sobre las más pequeñas una presión de compra, lo que genera una oportunidad para los inversores inteligentes. Actualmente, las seis empresas más grandes representan el 50% de los activos del Nasdaq 100. El reequilibrio del índice reducirá estas acciones al 40% de la cartera del índice. Mirando el gráfico desde una perspectiva técnica, todas las noticias coincidían perfectamente con el US100 acercándose al límite superior del canal alcista. Esta fuerte reacción puede indicar una corrección a corto plazo y una caída en los indicadores. Es posible que nos acerquemos al límite inferior en el corto plazo.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.