¿Ha caído demasiado el sector SaaS? Morgan Stanley cree que sí

Una cesta de acciones del sector Software, entendidas principalmente como compañías de Software como Servicio (SaaS), lleva tiempo quedando rezagada frente a los principales índices bursátiles de Estados Unidos por más de un 40%. Muchos de los líderes del sector han caído más de 60% desde sus máximos. Esto no sería tan llamativo si la mayoría de estas compañías estuviera mostrando señales claras de debilidad en sus resultados, pero no es así.

Que el mercado compre acciones de empresas con una salud financiera y unas perspectivas a menudo cuestionables, apostando por un crecimiento muy superior al que el entorno de mercado o el propio modelo de negocio podrían sugerir superficialmente, es un fenómeno bastante común.

Los inversionistas que venden masivamente las acciones de una sola compañía debido a mecanismos de mercado poco comprendidos o que descuentan escenarios catastróficos con una probabilidad prácticamente nula de ocurrir son mucho menos frecuentes, aunque siguen apareciendo con cierta regularidad.

Pero extrapolar ese segundo proceso a toda una industria, a pesar de unos buenos resultados y manteniendo valoraciones por debajo de los niveles implícitos incluso en los modelos de valoración más pesimistas, es un fenómeno prácticamente sin precedentes. El fenómeno sin precedentes al que me refiero es el "SaaS-apocalipsis", una tendencia de ventas persistentes y profundas en el sector del software (el nombre hace referencia al dominante modelo de Software como Servicio (SaaS) dentro de la industria).

Morgan Stanley ya ha destacado este fenómeno, publicando un amplio conjunto de informes y recomendaciones sobre las compañías SaaS y sobre la industria en su conjunto.

"El foso competitivo y el recorrido"

La magnitud de la caída de las compañías SaaS es actualmente tan profunda y está tan desconectada de sus fundamentos que ya no puede explicarse por ninguna especulación (el término "hipótesis" no debería utilizarse para soluciones que, en muchos casos, ni siquiera existen todavía) sobre el desarrollo futuro de la inteligencia artificial. El banco de inversión comentó la situación de este segmento del mercado de una forma mesurada, pero específica.

Los analistas del banco señalaron una serie de factores que están llevando al mercado a castigar las valoraciones de las compañías SaaS. Uno de ellos es el grado de amenaza potencial que representan la inteligencia artificial y la denominada inteligencia agéntica (Agentic AI) para su modelo de negocio.

En la publicación, el analista hace referencia al marco "Moat & Journey", que mide y explica de una manera relativamente sencilla cuán difícil resulta replicar o desplazar el modelo de negocio de una empresa. Entre los líderes en "resiliencia", el banco destaca principalmente a las compañías de ciberseguridad (Palo Alto Networks, Cloudflare), Microsoft, determinadas empresas de computación en la nube (Datadog, Snowflake), además de Shopify y ServiceNow.

Este último caso resulta especialmente interesante porque, aunque la compañía es uno de los líderes en el diseño e implementación de soluciones de inteligencia artificial para empresas y mantiene un crecimiento interanual de beneficios de dos dígitos, el simple hecho de estar clasificada como una empresa SaaS fue suficiente para que su acción perdiera más de 60% de su valoración en apenas un año y medio.

Precio de ServiceNow (D1)

A pesar de los importantes cambios en su modelo de negocio y de la mejora constante de sus resultados, la acción continúa inmersa en una fuerte tendencia bajista y actualmente lucha por preservar su tendencia alcista de largo plazo. Source: xStation5

Otro aspecto muy interesante e importante planteado en el informe es la naturaleza cíclica del mercado, donde el ciclo actual presenta valores extremos prácticamente en todos los aspectos. Sin embargo, el punto clave del argumento cíclico es que el valor y los beneficios se trasladan sucesivamente entre sectores, industrias y compañías dependiendo de la etapa del ciclo de inversión. Las compañías de software y SaaS suelen situarse al final de este proceso, y se espera que esta vez ocurra lo mismo.

Esto sugiere que los resultados actuales de las compañías SaaS son un subproducto del entorno de mercado y que el verdadero crecimiento de los beneficios todavía está por delante para estas empresas, en las etapas posteriores del boom de la inteligencia artificial. Considerando las valoraciones actualmente muy bajas en términos de múltiplos, la probable normalización de las valoraciones del sector durante los próximos dos a seis trimestres podría ser muy pronunciada.

Las valoraciones dicen más que las palabras

La reacción del mercado al informe resulta bastante reveladora. Prácticamente todas las compañías mencionadas en el informe registraron pérdidas importantes durante la sesión de hoy, a pesar de las ganancias del mercado en general y del sentimiento positivo que predominó durante la sesión estadounidense del martes. Esto puede reflejar claramente la magnitud y persistencia de las ventas, la profundidad del movimiento, pero también el grado de selectividad —e incluso de irracionalidad— con el que actualmente el mercado está incorporando la información que afecta al sector SaaS.

Kamil Szczepański

Analista de Mercados Financieros en XTB