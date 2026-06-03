¿Ha cambiado el rumbo de Intel? El mercado empieza a comprar la historia

El progreso en 18A reduce el riesgo percibido en la hoja de ruta tecnológica y mejora la visibilidad del negocio de foundry, un punto crítico para que Intel pueda competir en fabricación avanzada

Intel (INTC.US) es hoy uno de los valores más fuertes del índice después de que los inversores reaccionaran positivamente a los comentarios recientes del director financiero de la compañía. Sus declaraciones sobre el aumento de la demanda de procesadores y los avances en el desarrollo de la tecnología 18A fueron interpretadas como una confirmación de que la estrategia de turnaround que Intel lleva años ejecutando empieza a mostrar resultados cada vez más visibles.

Las señales procedentes del mercado de centros de datos han sido especialmente relevantes. Aunque la atención de los inversores se ha centrado durante meses en los fabricantes de chips utilizados para entrenar modelos de inteligencia artificial, Intel subraya que el desarrollo de la IA también impulsa la demanda de procesadores tradicionales. Estos procesadores siguen siendo un componente esencial de la infraestructura que sostiene los centros de datos modernos y trabajan en conjunto con los aceleradores de IA. Según analistas del mercado, esto confirma que Intel podría participar de forma más significativa en el actual boom de inversión en IA de lo que se anticipaba hace apenas unos trimestres.

La información sobre la tecnología 18A también fue bien recibida. Esta tecnología es uno de los pilares del plan de Intel para recuperar su ventaja competitiva. Los inversores llevan meses siguiendo de cerca los avances, ya que el éxito del proyecto es crucial no solo para los productos propios de Intel, sino también para el crecimiento de su negocio de foundry —la fabricación de chips para clientes externos. Cualquier señal que apunte a una ejecución fluida del calendario y a un aumento de la capacidad productiva reduce las dudas sobre la viabilidad de esta estrategia ambiciosa.

La reacción del mercado también refleja un cambio más amplio en el sentimiento hacia todo el sector de semiconductores. Cada vez más inversores concluyen que los beneficios de la expansión de la IA no se limitarán únicamente a los fabricantes de aceleradores más avanzados. Los proveedores de procesadores, memoria, soluciones de red y servicios de fabricación también podrían beneficiarse del aumento del gasto en infraestructura. En este contexto, Intel empieza a verse no solo como una empresa inmersa en un proceso de recuperación, sino como un potencial beneficiario de la próxima ola de inversión tecnológica.

El repunte de hoy en la cotización refleja, por tanto, una mejora del sentimiento respecto al outlook del negocio. Los inversores han recibido señales que respaldan tanto la fortaleza continuada de la demanda de productos de Intel como el progreso en proyectos estratégicos que determinarán la posición de la compañía en los próximos años.