Las acciones de Indra repuntan y lideran la sesión

Retorno a la senda positiva : La nueva gestión y los sólidos resultados del segundo trimestre devuelven la confianza a los inversores tras un periodo de cotización lateral.

Diversificación fuera de defensa : El proyecto ratifica la capacidad de la compañía para adjudicarse grandes contratos internacionales de tecnología civil y conectividad estratégica.

Impulso en bolsa por un hito espacial : Las acciones de Indra suben cerca del 2,8% en el Ibex 35 tras lograr su filial Hispasat un contrato histórico de más de 1.600 millones de euros para la constelación europea IRIS2.

Las acciones de Indra están subiendo alrededor del 2,8% en la jornada de hoy y encabezan la parte alta del selectivo español de referencia, el Ibex 35. El motivo es que la compañía ha conseguido un contrato muy importante a nivel europeo, esta vez fuera del segmento de defensa. ¿Qué efecto tiene esto en las acciones de Indra?

Las acciones de Indra suben gracias a un gran contrato

Hoy las acciones de Indra suben después de que la compañía haya informado que el consorcio SpaceRISE, integrado por Eutelsat, SES y la compañía española Hispasat (filial de Indra Group en un 89,68%), ha concluido con éxito las negociaciones con la Comisión Europea y la Agencia Espacial Europea para el desarrollo y despliegue de la constelación de satélites IRIS2.

Hispasat asumirá un papel protagonista al ser designada contratista principal de la infraestructura terrestre, de antenas y sistemas de control, contando con un presupuesto que supera los 1.600 millones de euros. Esta adjudicación marca un hito, ya que es la primera vez que una empresa española lidera la primera línea de mando de un gran proyecto espacial europeo de esta magnitud. Además, la firma española capitaneará el desarrollo de la capa orbital muy baja (Low LEO) enfocada a la conectividad directa de móviles e IoT (internet de las cosas)

Indra tiene capacidad de crecer en otras áreas de negocio

Esto demuestra que Indra no está solo apostando por el segmento de defensa, al que tanta atención se le está prestando, sino que también es capaz de conseguir contratos importantes a nivel internacional en otras áreas del negocio. Ya lo vimos con la adjudicación de la gestión del metro de Londres.

Después de un periodo en el que las acciones de Indra estaban teniendo un comportamiento muy lateral, principalmente debido a los rifirrafes políticos en su gestión. Sin embargo, después de la nueva dirección y los resultados del segundo trimestre de este 2026, publicados hace dos semanas, ha vuelto a la senda positiva y ganarse la confianza de los inversores.

Las acciones de Indra suben un 26% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Indra?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Indra (IDR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.