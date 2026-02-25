Si hay un catalizador que ha marcado el comportamiento de los mercados durante 2025, tanto al alza como a la baja, han sido los aranceles.

En este contexto de amenazas, tensiones geopolíticas y anuncios inesperados surgió el conocido TACO Trade, una estrategia basada en aprovechar el pánico inicial que generan las declaraciones de Trump y beneficiarse del rebote posterior cuando suaviza su postura.

Durante meses, esta operativa funcionó sorprendentemente bien y muchos inversores lograron rentabilidades rápidas siguiendo este patrón. Sin embargo, los últimos acontecimientos políticos y la reacción del mercado han puesto en duda su continuidad.

La pregunta ahora es clara: ¿seguirá funcionando el Taco Trade en 2026 o estamos ante el principio del fin?

Qué es el TACO Trade: el patrón que ha marcado la volatilidad del mercado

El llamado TACO Trade, acrónimo de Trump Always Chickens Out, describe un patrón ampliamente observado por los inversores desde 2025. El término fue popularizado por Robert Armstrong, columnista de Financial Times, para resumir la percepción de que Trump tiende a retroceder tras sus amenazas arancelarias más extremas.

Este comportamiento ha llevado a muchos inversores a intentar capitalizar la volatilidad: comprar durante el pánico inicial generado por los anuncios de Trump y esperar a que el mercado se recupere cuando la Administración modera su postura. El patrón, simplificado, funciona así:

Trump anuncia aranceles agresivos o medidas disruptivas. Los mercados reaccionan con volatilidad y caídas, momento en el que los seguidores del TACO Trade compran activos castigados. La Casa Blanca suaviza, retrasa o revierte la medida. Los activos rebotan con fuerza, beneficiando a quienes compraron la caída.

Este comportamiento quedó especialmente claro en 2025, con cuatro episodios muy representativos:

Pausa de los aranceles a Canadá y México → febrero 2025

→ febrero 2025 Pausa de la mayoría de tarifas del “Liberation Day” → principios de abril 2025

→ principios de abril 2025 Señales de reducción de tarifas a China → principios de mayo 2025

→ principios de mayo 2025 Retraso de los aranceles a la UE hasta el 9 de julio → mediados de mayo 2025

Sin embargo, esta última vez el patrón no se ha repetido con la misma intensidad, lo que abre la pregunta de si el TACO Trade seguirá siendo una estrategia efectiva durante 2026 o si los mercados están empezando a descontar un comportamiento más predecible por parte de la Administración.

Por qué el último episodio ha sido más débil y qué ha cambiado en 2026

El último episodio comenzó cuando la Corte Suprema invalidó parte de los aranceles impuestos por Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). La decisión anuló más de la mitad de los ingresos arancelarios recaudados y dejó sin efecto los aranceles “recíprocos” aplicados a decenas de países.

Trump reaccionó de inmediato anunciando un nuevo arancel global del 10%, esta vez bajo la Section 122 del Trade Act de 1974, que permite tarifas temporales durante 150 días. Horas después, elevó el anuncio al 15%, aunque la versión final aplicada fue del 10%.

El comportamiento del mercado siguió el esquema habitual:

Trump anuncia una subida de aranceles del 10% al 15%.

Los mercados caen, especialmente los índices estadounidenses, con caídas superiores al 1%.

Días después, la medida final es más suave (10%), reduciendo la tensión.

El mercado rebota, recuperando niveles cercanos a los previos al anuncio.

Sin embargo, esta vez el patrón ha sido menos potente:

Aunque los índices americanos cayeron, las caídas fueron más moderadas que en episodios anteriores.

El EuroStoxx 50 apenas reaccionó, mostrando una sensibilidad mucho menor que en 2025.

El tiempo de reacción fue más corto y el beneficio potencial para quienes operaron el TACO Trade fue menor.

En conjunto, este episodio sugiere que el TACO Trade podría estar perdiendo fuerza o que los mercados están empezando a descontar un comportamiento mas predecible por parte de la Administración en 2026.

Los mercados reaccionan con menos pánico y reducen la eficacia del patrón

Aunque parte de la moderación reciente puede explicarse por unas consecuencias arancelarias menores de lo que sugerían amenazas anteriores, también es evidente que muchos inversores, especialmente europeos, reaccionaron con una tranquilidad inusual. Pudimos observar:

Menor duración del patrón: el episodio del “Liberation Day” duró siete días; el último, apenas tres.

el episodio del “Liberation Day” duró siete días; el último, apenas tres. Caídas más suaves: en abril el S&P cayó un 12%; ahora solo un 1%.

en abril el S&P cayó un 12%; ahora solo un 1%. Menor reacción de Europa: señal de que el mercado europeo empieza a descontar que los aranceles no tendrán un impacto tan severo.

Durante el Liberation Day, el S&P cayó un 12% en cinco sesiones y el EuroStoxx 50 cerca de un 10%. Tras suavizarse las medidas, ambos índices recuperaron las pérdidas en 17 sesiones.

En el último episodio, la caída se concentró en una sola jornada y fue mucho más leve. El EuroStoxx 50 recuperó la caída en apenas dos sesiones, mientras que el S&P avanza hacia niveles previos.

¿Por qué esta vez ha sido diferente?

La percepción general es que los aranceles anunciados recientemente tienen un impacto más limitado que los de 2025, y que el mercado ya ha aprendido a interpretar el estilo negociador de Trump.

Además, el hecho de que la Corte Suprema haya invalidado parte de los aranceles ha reducido la credibilidad de futuras amenazas comerciales.

¿Sigue vigente en 2026? El patrón se desplaza hacia episodios geopolíticos

A pesar de los cambios regulatorios y de la creciente presión internacional, el TACO trade puede seguir vigente en 2026.

Trump mantiene un estilo negociador basado en amenazas iniciales que generan titulares.

iniciales que generan titulares. Los inversores han aprendido que sus anuncios más extremos rara vez se ejecutan tal cual.

Episodios recientes han reforzado la idea de que siempre acaba suavizando las medidas.

El riesgo central: qué ocurre si esta vez la Casa Blanca no recula

El Taco Trade no es una ciencia exacta.

La complacencia del mercado puede ser peligrosa si en algún momento Trump decide ejecutar plenamente una medida agresiva sin suavizar después.

Además, aunque el frente arancelario parece más calmado, las tensiones geopolíticas siguen aumentando: disputas con Irán, intervención en Venezuela y un clima internacional cada vez más volátil.

Por eso, aunque el Taco Trade sigue vivo, su epicentro se está desplazando desde el comercio hacia la geopolítica y la seguridad internacional, donde la volatilidad puede ser mucho mayor.

Cómo invertir en ETFs del S&P 500 y del EuroStoxx 50 desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos disponibles en XTB, los inversores pueden acceder fácilmente a algunos de los ETFs más seguidos del mercado, como los que replican el S&P 500 y el EuroStoxx 50, dos de los índices bursátiles más representativos del mundo.

En el caso del mercado estadounidense, XTB permite invertir en el ETF P500.DE.

Para la renta variable europea, los usuarios también pueden operar el ETF SX5EEX.DE.

Como ocurre con el resto de acciones y ETFs disponibles en XTB, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en la compra como en la venta, lo que permite invertir en estos índices globales con unos costes muy competitivos.