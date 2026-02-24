El reciente "comercio de miedo" impulsado por la IA (inversores que venden activos de riesgo por temor a que la IA altere las empresas) persiste. La sesión estadounidense de ayer fue muy débil, con el Dow Jones cayendo un 1,66% y el Nasdaq 100 bajando un 1,13%.

Ayer, las acciones de software estadounidenses volvieron a desplomarse, con las acciones de IBM cayendo un 11% tras la publicación de las nuevas funciones de Anthropic Claude.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses suben alrededor de un 0,2%, mientras que las acciones europeas también se encaminan a una apertura más firme.

Los inversores rotan hacia los fabricantes de chips de IA; SK Hynix, Samsung y TSMC alcanzaron nuevos máximos.

La fortaleza asiática se produce tras la bajada de ayer en EE. UU., liderada por las caídas en las empresas de tecnología, entrega y pagos después de que Citrini Research señalara los posibles riesgos de la IA en todos los sectores. La ola de ventas se agravó por la persistente incertidumbre en torno a los riesgos arancelarios relacionados con Trump.

Otros mercados

Puntos clave del rendimiento regional: Corea del Sur +2%, Taiwán +2,7% y China subieron tras la reapertura tras el Año Nuevo Lunar. Por otro lado, los metales preciosos bajaron tras la reapertura de la bolsa de Shanghái.

El oro y la plata caen tras cuatro días de incrementos, y los bonos del Tesoro ceden algunas ganancias ante la disminución de la demanda de activos refugio.

El índice MSCI Asia Pacific se recupera de la corrección anterior y sube un 0,2%. El gobierno de Trump cree que la china DeepSeek utilizó el chip de inteligencia artificial más avanzado de Nvidia para entrenar su último modelo.

Precio del Bitcoin

El Bitcoin baja un 2,7% deteniéndose en el nivel de los 63.000 dólares.