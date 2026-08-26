El calendario de hoy es relativamente intenso, con las principales publicaciones concentradas por la tarde, poco antes de la apertura de Wall Street. El foco principal estará en el PCE, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal correspondiente a julio, junto con nuevos datos sobre los ingresos y el consumo de los hogares estadounidenses. Estas publicaciones podrían provocar un fuerte aumento de la volatilidad en el EUR/USD y, una vez más, en el mercado de bonos.

Los resultados de Nvidia, en el foco

Al mismo tiempo, Nvidia cerrará simbólicamente la temporada de resultados empresariales de EE. UU. cuando publique sus resultados del segundo trimestre fiscal de 2027, correspondiente al segundo trimestre natural de 2026, después del cierre del mercado estadounidense de hoy. La publicación será una de las pruebas más importantes para el actual rally generalizado de la inteligencia artificial. El mercado espera unos ingresos de aproximadamente 93.000-95.000 millones de dólares, lo que implicaría un crecimiento interanual cercano al 96 %, mientras que el consenso para el BPA se sitúa aproximadamente entre 2,05 y 2,10 dólares.

Los principales aspectos a vigilar serán los ingresos del negocio de centros de datos, el ritmo de adopción de Blackwell y las previsiones de la compañía para el próximo trimestre. Los inversores también seguirán de cerca los márgenes brutos, que se han mantenido cerca de un elevado 78 % en los últimos trimestres. Un descenso claro podría indicar un aumento de la presión competitiva o un menor poder de fijación de precios. Las expectativas sobre Nvidia ya son tan elevadas que limitarse a cumplir el consenso podría no ser suficiente para mantener el impulso alcista de la acción.

La conferencia con los analistas será tan importante como las cifras principales, ya que los comentarios de la dirección podrían proporcionar pistas relevantes sobre el ritmo futuro del gasto de los grandes proveedores de servicios en la nube (hyperscalers) y sobre si la demanda de infraestructura de IA, así como su propia expansión, sigue creciendo con suficiente rapidez.

Calendario económico

09:00 GMT – Suiza: Índice de expectativas ZEW. Anterior: 10

12:00 GMT – EE. UU.: Solicitudes de hipotecas MBA. Anterior: -0,4 %

13:30 GMT – EE. UU.: Índice de precios PCE interanual. Previsión: 3,6 %; anterior: 3,7 %

13:30 GMT – EE. UU.: Índice de precios PCE mensual. Previsión: 0,1 %; anterior: -0,1 %

13:30 GMT – EE. UU.: Índice de precios PCE subyacente interanual. Previsión: 3,3 %; anterior: 3,3 %

13:30 GMT – EE. UU.: Índice de precios PCE subyacente mensual. Previsión: 0,2 %; anterior: 0,1 %

13:30 GMT – EE. UU.: PCE subyacente, lectura preliminar. Previsión: 3,4 %; anterior: 3,4 %

13:30 GMT – EE. UU.: Pedidos de bienes duraderos. Anterior: 0,5 %

13:30 GMT – EE. UU.: Pedidos de bienes duraderos subyacentes. Previsión: 0,6 %; anterior: 0,7 %

13:30 GMT – EE. UU.: Gasto de los consumidores mensual. Previsión: 0,1 %; anterior: 0,3 %

13:30 GMT – EE. UU.: Ingresos personales mensuales. Previsión: 0,2 %; anterior: 0,2 %

13:30 GMT – EE. UU.: Consumo personal real mensual. Previsión: 0,0 %; anterior: 0,4 %

13:30 GMT – EE. UU.: PIB trimestral, segunda estimación. Anterior: 1,5 %

13:30 GMT – EE. UU.: Índice de precios del PIB. Previsión: 6,2 %; anterior: 6,2 %

13:30 GMT – EE. UU.: Deflactor del PIB, lectura preliminar. Anterior: 6,3 %

15:30 GMT – EE. UU.: Inventarios de crudo de la EIA. Previsión: +1,58 millones de barriles; anterior: +4,405 millones

15:30 GMT – EE. UU.: Inventarios de gasolina de la EIA. Previsión: -1,1 millones de barriles; anterior: +0,688 millones

15:30 GMT – EE. UU.: Inventarios de destilados de la EIA. Previsión: -1,9 millones de barriles; anterior: -1,530 millones

15:30 GMT – EE. UU.: Inventarios de crudo en Cushing. Sin previsión; anterior: -1,314 millones de barriles

16:45 GMT – EE. UU.: Intervención de Thomas Barkin, de la Reserva Federal



Nvidia publica sus resultados del segundo trimestre fiscal de 2027 después del cierre del mercado estadounidense