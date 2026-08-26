- El calendario económico de la jornada se presenta intenso, con la publicación del PCE del mes de julio y nuevos datos sobre los ingresos y el consumo de los hogares de Estados Unidos
- Nvidia cerrará hoy simbólicamente la temporada de resulados de Estados Unidos: el mercado espera unos ingresos de aproximadamente 93.000-95.000 millones de dólares.
- Los ingresos del negocio de centros de datos, el ritmo de adopción de Blackwell y las previsiones de la compañía para el próximo trimestre serán los puntos clave de la presentación de resultados de Nvidia
- El calendario económico de la jornada se presenta intenso, con la publicación del PCE del mes de julio y nuevos datos sobre los ingresos y el consumo de los hogares de Estados Unidos
- Nvidia cerrará hoy simbólicamente la temporada de resulados de Estados Unidos: el mercado espera unos ingresos de aproximadamente 93.000-95.000 millones de dólares.
- Los ingresos del negocio de centros de datos, el ritmo de adopción de Blackwell y las previsiones de la compañía para el próximo trimestre serán los puntos clave de la presentación de resultados de Nvidia
El calendario de hoy es relativamente intenso, con las principales publicaciones concentradas por la tarde, poco antes de la apertura de Wall Street. El foco principal estará en el PCE, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal correspondiente a julio, junto con nuevos datos sobre los ingresos y el consumo de los hogares estadounidenses. Estas publicaciones podrían provocar un fuerte aumento de la volatilidad en el EUR/USD y, una vez más, en el mercado de bonos.
Los resultados de Nvidia, en el foco
Al mismo tiempo, Nvidia cerrará simbólicamente la temporada de resultados empresariales de EE. UU. cuando publique sus resultados del segundo trimestre fiscal de 2027, correspondiente al segundo trimestre natural de 2026, después del cierre del mercado estadounidense de hoy. La publicación será una de las pruebas más importantes para el actual rally generalizado de la inteligencia artificial. El mercado espera unos ingresos de aproximadamente 93.000-95.000 millones de dólares, lo que implicaría un crecimiento interanual cercano al 96 %, mientras que el consenso para el BPA se sitúa aproximadamente entre 2,05 y 2,10 dólares.
Los principales aspectos a vigilar serán los ingresos del negocio de centros de datos, el ritmo de adopción de Blackwell y las previsiones de la compañía para el próximo trimestre. Los inversores también seguirán de cerca los márgenes brutos, que se han mantenido cerca de un elevado 78 % en los últimos trimestres. Un descenso claro podría indicar un aumento de la presión competitiva o un menor poder de fijación de precios. Las expectativas sobre Nvidia ya son tan elevadas que limitarse a cumplir el consenso podría no ser suficiente para mantener el impulso alcista de la acción.
La conferencia con los analistas será tan importante como las cifras principales, ya que los comentarios de la dirección podrían proporcionar pistas relevantes sobre el ritmo futuro del gasto de los grandes proveedores de servicios en la nube (hyperscalers) y sobre si la demanda de infraestructura de IA, así como su propia expansión, sigue creciendo con suficiente rapidez.
Calendario económico
- 09:00 GMT – Suiza: Índice de expectativas ZEW. Anterior: 10
- 12:00 GMT – EE. UU.: Solicitudes de hipotecas MBA. Anterior: -0,4 %
- 13:30 GMT – EE. UU.: Índice de precios PCE interanual. Previsión: 3,6 %; anterior: 3,7 %
- 13:30 GMT – EE. UU.: Índice de precios PCE mensual. Previsión: 0,1 %; anterior: -0,1 %
- 13:30 GMT – EE. UU.: Índice de precios PCE subyacente interanual. Previsión: 3,3 %; anterior: 3,3 %
- 13:30 GMT – EE. UU.: Índice de precios PCE subyacente mensual. Previsión: 0,2 %; anterior: 0,1 %
- 13:30 GMT – EE. UU.: PCE subyacente, lectura preliminar. Previsión: 3,4 %; anterior: 3,4 %
- 13:30 GMT – EE. UU.: Pedidos de bienes duraderos. Anterior: 0,5 %
- 13:30 GMT – EE. UU.: Pedidos de bienes duraderos subyacentes. Previsión: 0,6 %; anterior: 0,7 %
- 13:30 GMT – EE. UU.: Gasto de los consumidores mensual. Previsión: 0,1 %; anterior: 0,3 %
- 13:30 GMT – EE. UU.: Ingresos personales mensuales. Previsión: 0,2 %; anterior: 0,2 %
- 13:30 GMT – EE. UU.: Consumo personal real mensual. Previsión: 0,0 %; anterior: 0,4 %
- 13:30 GMT – EE. UU.: PIB trimestral, segunda estimación. Anterior: 1,5 %
- 13:30 GMT – EE. UU.: Índice de precios del PIB. Previsión: 6,2 %; anterior: 6,2 %
- 13:30 GMT – EE. UU.: Deflactor del PIB, lectura preliminar. Anterior: 6,3 %
- 15:30 GMT – EE. UU.: Inventarios de crudo de la EIA. Previsión: +1,58 millones de barriles; anterior: +4,405 millones
- 15:30 GMT – EE. UU.: Inventarios de gasolina de la EIA. Previsión: -1,1 millones de barriles; anterior: +0,688 millones
- 15:30 GMT – EE. UU.: Inventarios de destilados de la EIA. Previsión: -1,9 millones de barriles; anterior: -1,530 millones
- 15:30 GMT – EE. UU.: Inventarios de crudo en Cushing. Sin previsión; anterior: -1,314 millones de barriles
- 16:45 GMT – EE. UU.: Intervención de Thomas Barkin, de la Reserva Federal
Nvidia publica sus resultados del segundo trimestre fiscal de 2027 después del cierre del mercado estadounidense
Resumen diario: Wall Street atento ante una inflación PCE más alta y los resultados de Nvidia bajo la sombra de las amenazas de Putin
¿Están reaccionando los mercados a las amenazas de Putin?
El consumo de EE. UU. se estanca mientras la inflación mantiene la presión sobre la Fed
Resumen Diario: Wall Street toma un respiro ante la caída de los rendimientos y del petróleo; disminuye la volatilidad en criptomonedas y divisas (25.08.2026)
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.