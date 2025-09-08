lee mas
Invertir implica riesgos.
Hoy conoceremos los datos de crédito al consumo de EE. UU.

8 de septiembre de 2025

La sesión asiática estuvo marcada por las revisiones de informes macroeconómicos y por la incertidumbre política. Los futuros de las acciones europeas apuntan a una apertura al alza en el mercado al contado, con los futuros del Euro Stoxx 50 subiendo actualmente un 0,25%.

El calendario para el resto del día incluye el índice Sentix de la Eurozona (septiembre) y los datos de crédito al consumo de Estados Unidos.

