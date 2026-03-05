El Ibex 35 se descuelga pero salva los 17.200 puntos

La volatilidad sigue presente en las bolsas, aunque con menor intensidad que a comienzos de la semana. El Ibex 35 concluye la sesión en los 17.200 puntos tras un retroceso del 1,65%. Entre los valores más castigados del índice destacan IAG y ArcelorMittal, presionados por el encarecimiento del combustible y de las materias primas debido al conflicto en Oriente Medio y a las limitaciones al tráfico comercial en el Estrecho de Ormuz. Desde que estalló la guerra, las acciones de IAG han sufrido una fuerte corrección y ya acumulan una caída del 17,5% desde sus máximos del año. La elevada dependencia de la aerolínea respecto al precio del petróleo hace que sus movimientos en bolsa se amplifiquen en entornos geopolíticos inestables, especialmente uno como el actual con el barril de Brent superando ya los 84 dólares y apuntando a nuevas subidas.



En el lado opuesto del Ibex 35, Grifols se sitúa entre los valores más alcistas del selectivo tras nuevos avances en el proceso judicial que mantiene con Gotham. Los litigios continúan tanto en Estados Unidos como en España, y hoy ha declarado ante la Audiencia Nacional el directivo de Gotham, Cyrus de Weck. El impacto en el mercado es más emocional que fundamental, ya que la atención de los inversores está puesta en si la compañía será capaz de presentar unos resultados anuales sólidos que refuercen su credibilidad, disipen las dudas contables y confirmen la recuperación del negocio del plasma.

Otros mercados

Más allá del Ibex 35, tanto el oro (-1,3%) como el Bitcoin (-2,4%) frenan su reciente escalada en una jornada en la que ha sido complicado encontrar activos refugio. El dólar se aprecia ligeramente, con el par euro-dólar retrocediendo medio punto y buscando consolidar el nivel de 1,15. Este movimiento cobra relevancia en un contexto en el que Trump busca sacar adelante un arancel general del 15%, para lo que necesitará el respaldo del Congreso en los próximos meses.



En Estados Unidos, Wall Street arranca con incertidumbre y sus principales índices caen entre un 0,7% y un 1,8%. El Nasdaq 100 limita las pérdidas gracias a los buenos resultados de Broadcom, cuyas acciones repuntan un 4,7% tras publicar ingresos superiores a lo previsto y mejorar sus previsiones para el próximo trimestre.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

