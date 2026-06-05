Conclusiones clave Hoy se conocerán las NFP de Estados Unidos del mes de mayo

Un informe más débil de lo esperado podría reforzar las expectativas de un relajamiento monetario por parte de la Fed, lo que potencialmente presionaría a la baja al dólar estadounidense

Por el contrario, unos datos sóldios podrían reducir las expectativas de recortes en el corto plazo

Los mercados financieros globales están centrados hoy en la publicación de los datos clave del mercado laboral de EE. UU. correspondientes a mayo, en particular el informe de Non-Farm Payrolls (NFP). Las cifras ofrecerán una visión crucial sobre la fortaleza de la economía estadounidense y las presiones salariales, ambos factores determinantes para las futuras decisiones de tipos de interés de la Reserva Federal. Un informe más débil de lo esperado podría reforzar las expectativas de un relajamiento monetario por parte de la Fed, lo que potencialmente presionaría a la baja al dólar estadounidense. Por el contrario, unos datos laborales más sólidos podrían apoyar al billete verde al reducir las expectativas de recortes de tipos en el corto plazo. Publicaciones de la sesión asiática Japón: El gasto de los hogares cayó un 0,5% interanual en abril, superando las expectativas del mercado de una caída del 1,4% y mejorando respecto al dato anterior de -2,9%. India: El banco central mantuvo su tipo de interés de referencia sin cambios en el 5,25%, en línea con las expectativas. Eventos económicos clave 08:45 | Francia – Producción industrial (abril), previsión -0,2% m/m, anterior 1,0%

08:45 | Francia – Balanza comercial (abril) 09:00 | República Checa – Ventas minoristas (abril), previsión 3,6% interanual, anterior 4,9%

09:00 | Turquía – Inflación CPI (mayo), previsión 32,5% interanual 09:00 | Turquía – Inflación PPI (mayo)

11:00 | Eurozona – PIB final del 1T, previsión 0,1% trimestral y 0,8% interanual

11:00 | Italia – Ventas minoristas (abril), previsión 0,2% m/m, anterior 0,8%

14:00 | Polonia – Actas de la reunión del Consejo de Política Monetaria de mayo

14:00 | India – PIB del 4T, previsión 7,3% interanual, anterior 7,8%

14:30 | Estados Unidos – Informe de empleo de mayo : • Tasa de desempleo: previsión 4,3%, anterior 4,3% • Non-Farm Payrolls (NFP): previsión +85K, anterior +115K • Ganancias medias por hora: previsión +0,3% m/m, +3,4% interanual

: • Tasa de desempleo: previsión 4,3%, anterior 4,3% • Non-Farm Payrolls (NFP): previsión +85K, anterior +115K • Ganancias medias por hora: previsión +0,3% m/m, +3,4% interanual 14:30 | Canadá – Variación del empleo (mayo), previsión +10,1K, anterior -17,7K 14:30 | Canadá – Tasa de desempleo, previsión 6,9%, anterior 6,9%

16:00 | Canadá – Ivey PMI, previsión 54,7

19:00 | Estados Unidos – Recuento de plataformas petrolíferas Baker Hughes, previsión 432

20:00 | Reino Unido – Discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey

21:00 | Estados Unidos – Crédito al consumo (abril), previsión 17.100 millones de dólares

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