Hoy se publican las actas de la Fed

La sesión de hoy en los mercados financieros internacionales será crucial para el rendimiento bursátil de la semana, dado que se publica el informe trimestral de Nvidia y las actas de la última reunión de la Fed. En un momento en que el mercado bursátil se ve dominado por retrocesos que empujan los índices a niveles de soporte psicológicos, los resultados de Nvidia podrían determinar si las dudas de los inversores sobre el sector de la IA están justificadas o si el sólido desempeño de la compañía logra mantener a flote los mercados. En lo que respecta a las actas de la Fed, se podrían modificar las expectativas actuales de una pausa por parte de la Reserva Federal en diciembre. Además, se espera que las actas vengan acompañadas de información sobre el ánimo de los banqueros centrales estadounidenses. En Europa, la atención de los inversores se focaliza en los datos de inflación del Reino Unido y la Zona Euro.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.