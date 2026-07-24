El sentimiento en los mercados globales sigue condicionado por la escalada del conflicto en Oriente Medio y por unos resultados mixtos en el sector tecnológico. Una nueva serie de ataques de Estados Unidos contra Irán y los ataques de los hutíes a petroleros saudíes han incrementado el temor a interrupciones simultáneas del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz y del mar Rojo. Además, según diversas informaciones, Irán ha rechazado en repetidas ocasiones los intentos de mediación impulsados por los países del Golfo.

El aumento de los precios de la energía está impulsando nuevamente las expectativas de inflación y las rentabilidades de la deuda pública. El mercado descuenta actualmente una probabilidad de entre el 30 % y el 40 % de que la Reserva Federal vuelva a subir los tipos de interés. Al mismo tiempo, las fuertes caídas de Alphabet y Tesla, relacionadas con el aumento del gasto en inteligencia artificial y el deterioro de sus flujos de caja, siguen ejerciendo presión sobre el sector tecnológico.

Las importantes caídas registradas durante la sesión de ayer, unidas a la ausencia de nuevas noticias negativas que descontar, están permitiendo que los futuros de los principales índices recuperen hoy parte de las pérdidas sufridas en la jornada anterior.

La atención de los mercados se centra hoy en la publicación de los índices PMI preliminares de Europa y Estados Unidos. Estos datos permitirán evaluar si el reciente repunte de los precios de la energía está comenzando a afectar a la actividad económica.

Principales referencias macroeconómicas de Asia

Inflación de Japón: la tasa interanual se situó en el 1,7 % en junio, frente al 1,5 % anterior, en línea con las previsiones del consenso. La inflación subyacente aumentó del 1,4 % al 1,6 %.

PMI manufacturero de Japón: alcanzó los 54,7 puntos en julio, por encima de los 54,5 esperados. Por su parte, el PMI de servicios descendió de 52,2 a 51,9 puntos.

PMI compuesto de Australia: aumentó de 50,4 a 52,6 puntos. El PMI de servicios se situó en 53,0, mientras que el manufacturero alcanzó los 51,7 puntos.

PMI de India: cayó de 57,1 a 54,3 puntos, su nivel más bajo en más de cuatro años. El PMI de servicios descendió de 57,4 a 53,1 puntos.

Calendario de resultados empresariales

Antes de la apertura de Wall Street:

American Express

Verizon Communications

NextEra Energy

HCA Healthcare

SLB

Tres mercados a seguir