HPE: el ejemplo definitivo de que la IA no es solo chips

Cada vez vemos más cómo compañías que hace apenas un año estaban estancadas han sabido surfear la ola de la inteligencia artificial, renovando sus negocios, invirtiendo en nuevas líneas estratégicas y beneficiándose del enorme gasto global en infraestructura de IA.

Casos como Samsung o LG ya han demostrado que una empresa tradicional puede transformarse por completo si identifica a tiempo el nuevo ciclo tecnológico. Y ahora ha surgido otro ejemplo de éxito, esta vez en una compañía que durante años fue conocida simplemente por fabricar hardware para ordenadores y servidores tradicionales.

Hablamos de Hewlett Packard Enterprise.

HPE protagoniza un repunte histórico impulsado por la demanda de IA

Las acciones de Hewlett Packard Enterprise (HPE) han vivido un repunte histórico en Wall Street, subiendo hasta un 30% en premarket y acumulando una subida del 60% en el último mes, después de publicar una previsión de ventas muy por encima de lo esperado.

El motor de este salto es la explosión de demanda de servidores y redes para inteligencia artificial, que ha transformado por completo el perfil de crecimiento de la compañía.

La gráfica lo deja claro: HPE ha pasado de estar plana durante años a dispararse desde los mínimos de 2025. Si miramos su rendimiento por temporalidades, el giro es espectacular:

En 2026: +95%

Últimos seis meses: +115%

Último año: +171%

HPE ha dejado de ser una empresa “vieja” para convertirse en uno de los grandes ganadores del nuevo ciclo de infraestructura de IA.

La reinvención de HPE: de servidores tradicionales a columna vertebral de la IA

La transformación de HPE es el ejemplo perfecto de cómo una empresa madura puede reinventarse por completo.

Durante años, su negocio consistía en fabricar servidores tradicionales diseñados para almacenar archivos y gestionar tareas básicas de oficina.

Hoy, sin embargo, el panorama es radicalmente distinto.

HPE rediseñó sus máquinas para convertirlas en los supercerebros que la IA necesita. Sus nuevos servidores están preparados para albergar los chips más codiciados del mundo, incluidos los de Nvidia, y además la compañía reforzó su posición adquiriendo empresas clave como Juniper Networks, que le permiten construir las autopistas digitales ultrarrápidas que conectan esos chips entre sí.

La transformación no fue solo tecnológica, sino también de modelo de negocio. HPE dejó atrás el modelo de “vender una máquina una vez” y creó HPE GreenLake, una plataforma donde las empresas pagan una suscripción mensual por usar su potencia de IA.

Esto convierte ingresos puntuales en ingresos recurrentes, estables y escalables. Así, HPE pasó de vender ordenadores de oficina a construir la infraestructura física y el motor que hace posible la revolución de la inteligencia artificial.

¿Qué dice este caso a los inversores?

HPE se suma a la lista de compañías que han demostrado que la IA no solo beneficia a los creadores de modelos. También impulsa a quienes construyen la infraestructura física que los hace posibles y premia a las empresas capaces de transformar su modelo de negocio hacia ingresos recurrentes.

Para los inversores, el mensaje es claro: la IA no es solo chips y modelos; también es servidores, redes, refrigeración, almacenamiento y software de gestión.

¿Cómo invertir en Hewlett Packard Enterprise desde XTB?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a Hewlett Packard Enterprise (HPE.US), una de las compañías más destacadas en infraestructura tecnológica y uno de los actores que más está creciendo en el segmento de servidores, redes y soluciones avanzadas para inteligencia artificial.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta.