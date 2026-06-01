Parece que desde el inicio de este año el mercado bursátil global se ha dividido entre aquellos índices expuestos a la inteligencia artificial, que están disparados, y aquellos que no cuentan con suficiente exposición y no logran repuntar.

En este escenario, los índices asiáticos son los que más están destacando: el Kospi coreano acumula una revalorización del 106%, mientras que el Nikkei japonés avanza un 30% desde enero.

Buena parte de este impulso se explica por situaciones como la vivida por LG, una compañía que llevaba cinco años consecutivos cayendo en bolsa y que, sin embargo, ha logrado revalorizarse más de un 429% en solo un año, además de sumar un 30% adicional en la última sesión.

¿Cómo una empresa conocida por hacer televisores y teléfonos se ha convertido en una de las grandes beneficiadas del ciclo de la inteligencia artificial?

LG se dispara por expectativas de colaboración con Nvidia

LG ha vuelto a los titulares financieros tras subir un 30% en la última sesión, y lo más llamativo es que lo ha hecho por segunda vez consecutiva. La compañía no ha presentado una nueva línea de negocio, ni un producto innovador, ni un acuerdo multimillonario. Lo que ha movido el mercado ha sido una oleada de expectativas sobre una posible colaboración con Nvidia en inteligencia artificial y robótica.

El mercado reaccionó con fuerza a los rumores de un encuentro entre Jensen Huang, CEO de Nvidia, y Koo Kwang‑mo, presidente de LG Group, previsto durante la visita del ejecutivo a Corea del Sur esta misma semana.

Los inversores interpretan estos movimientos como una señal de que LG podría convertirse en un socio estratégico para Nvidia en el desarrollo de IA física, un área que abarca desde robots humanoides hasta sistemas avanzados de movilidad.

Este episodio es un ejemplo perfecto de cómo la obsesión por la IA está impactando de lleno en los mercados: los precios vuelan incluso ante la mera posibilidad de un acuerdo. Por eso el mercado está dividido entre quienes niegan que exista una burbuja, quienes están convencidos de que sí la hay y quienes simplemente intentan surfear la ola sin saber en qué punto del ciclo están.

Más allá de los televisores: un gigante industrial con múltiples filiales

Muchos inversores se preguntan cómo es posible que una empresa conocida por fabricar teléfonos, monitores y electrodomésticos se dispare tanto en bolsa. La respuesta es que LG está lejos de ser solo eso. Se trata de uno de los mayores holdings de Asia, con múltiples filiales cotizadas en Corea del Sur.

Entre ellas destacan:

LG Corporation: holding matriz encargado de la gestión estratégica y de inversiones.

LG Electronics: electrodomésticos, televisores y componentes tecnológicos para automoción.

LG Display: paneles OLED y LCD.

LG Innotek: módulos de cámaras y componentes electrónicos avanzados.

LG Uplus: telecomunicaciones y red móvil 5G.

LG Chem: materiales químicos y farmacéuticos.

LG Energy Solution: baterías para vehículos eléctricos.

Es decir, estamos ante una de las empresas más diversificadas y potentes de Asia. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención del mercado es LG Electronics, la filial cotizada que acumula un 312% en 2026 y un 429% en un año.

La verdadera razón del rally: LG se transforma en un actor clave de la IA física

El motivo detrás de esta revalorización masiva es una transformación drástica del modelo de negocio. LG ha dejado de verse exclusivamente como un fabricante de electrodomésticos y televisores para consolidarse como un líder en robótica y soluciones de IA física.

El cambio estratégico se apoya en dos pilares:

Colaboraciones en IA física y robótica. Aumento de pedidos de equipos de refrigeración para centros de datos en Estados Unidos, un negocio en plena expansión por el boom de la IA generativa.

Esto es relevante porque los ingresos dejan de depender del hardware tradicional (más cíclico y con menores márgenes) para apoyarse en segmentos de mayor crecimiento y rentabilidad: robótica, software de IA para automoción y sistemas de refrigeración para centros de datos.

Nvidia busca socios coreanos para la nueva ola de IA física

La posible alianza con LG encaja en la estrategia de Nvidia de reforzar su presencia en Corea del Sur, donde ya colabora con SK Hynix y Samsung Electronics en el suministro de memoria HBM avanzada.

El país se ha convertido en un nodo clave para la expansión global de la IA: en 2025, el gobierno y grandes corporaciones como Hyundai y Naver acordaron adquirir 260.000 GPUs de Nvidia para construir infraestructura nacional de IA.

Este rumor responde a una necesidad estratégica de Nvidia: encontrar socios para escalar la IA física. Lo que otorga especial relevancia al encuentro entre Huang y Koo. La cooperación entre Nvidia y Corea estaría evolucionando desde una IA centrada en memoria hacia aplicaciones tangibles como robots humanoides, automatización industrial y movilidad inteligente.

La inteligencia artificial no solo está impulsando a las compañías directamente involucradas, sino también a aquellas que pueden convertirse en piezas clave del ecosistema, incluso si su negocio tradicional no estaba inicialmente ligado a la IA.

El mercado está premiando cualquier posibilidad de exposición al nuevo ciclo tecnológico, y LG se ha convertido en el ejemplo más extremo, y visible, de esta tendencia.

¿Cómo invertir en Corea desde XTB?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder al Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF (XMKO.DE), un fondo que replica el comportamiento del mercado bursátil surcoreano a través del índice MSCI Korea.

Este ETF ofrece exposición diversificada a algunas de las compañías más relevantes del país, incluyendo sectores como tecnología, electrónica, automoción, baterías, robótica y manufactura avanzada, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan invertir en la economía asiática con mayor proyección industrial y tecnológica.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que facilita operar con este ETF sin costes adicionales en los tramos iniciales de inversión.