Ibex 35 marca nuevos máximos históricos impulsado por los resultados empresariales

El Ibex 35 prolonga su escalada y vuelve a marcar nuevos máximos históricos, en línea con el buen comportamiento de las principales bolsas internacionales, impulsadas por una temporada de resultados empresariales que ha sorprendido positivamente. Todo ello, pese a la volatilidad registrada en el mercado del petróleo.

En una sesión de elevada volatilidad, el Brent llegó a superar los 80 dólares por barril mientras los inversores seguían pendientes de un posible acuerdo definitivo entre Irán y Omán para la reapertura parcial del estrecho de Ormuz, con la postura de Estados Unidos todavía sin aclararse. El repunte del crudo vuelve a reavivar las dudas sobre la inflación y mantiene sobre la mesa el riesgo de que la Reserva Federal pueda verse obligada a endurecer su política monetaria antes de que finalice el año.

El Ibex 35 ha llegado a superar por momentos los 20.300 puntos, apoyado principalmente en el fuerte comportamiento del sector de las telecomunicaciones. Los sólidos resultados publicados por las compañías europeas del sector han impulsado el optimismo de los inversores, situando a Telefónica y Cellnex entre los valores más alcistas de la sesión.

Acciona también figura entre los principales apoyos del selectivo español tras varias jornadas de fuertes caídas provocadas por la colocación acelerada de acciones realizada por la familia Entrecanales-Franco con descuento. La normalización de esa presión vendedora permite hoy un rebote de sus títulos.

El sector financiero mantiene igualmente su fortaleza. El empinamiento de la curva de tipos de interés, junto con unos datos macroeconómicos que siguen mostrando resistencia de la actividad, continúa favoreciendo las expectativas de mejora para la rentabilidad del negocio bancario.

Mientras tanto, el S&P 500 permanece muy cerca de sus máximos históricos, aunque algunas grandes tecnológicas siguen mostrando un comportamiento más débil. Entre ellas destaca Alphabet, que busca captar hasta 25.000 millones de dólares mediante una nueva emisión de bonos, una operación que servirá para medir el apetito de los inversores por la financiación de los grandes proyectos de inteligencia artificial.

En el mercado de divisas apenas se registran movimientos significativos a la espera del informe oficial de empleo de Estados Unidos. El euro consolida su cotización por encima de los 1,15 dólares, mientras que la libra esterlina continúa estabilizada en el entorno de los 1,34 dólares.

El oro mantiene su fortaleza y vuelve a consolidarse por encima de los 4.200 dólares la onza. El metal precioso sigue encontrando apoyo en la debilidad del dólar, en la expectativa de que la Reserva Federal mantenga sin cambios los tipos de interés durante los próximos meses y en el fuerte ritmo de compras de los bancos centrales, liderados por China. A ello se suma la creciente desconfianza hacia las divisas fiduciarias tras las recientes intervenciones del Tesoro estadounidense y del Banco de Japón en los mercados de deuda y divisas, un contexto que continúa favoreciendo la demanda de activos reales como el oro.

Ibex 35 pendiente del empleo de EE. UU. para consolidar los máximos

La atención del mercado se centra ahora en el informe oficial de empleo de Estados Unidos que se publicará mañana.

Tras el fuerte rally registrado por las bolsas durante la última semana, los inversores esperan una lectura equilibrada: un mercado laboral que muestre un mayor crecimiento que en el informe anterior, pero sin generar nuevas presiones inflacionistas que obliguen a la Reserva Federal a adoptar una postura más restrictiva.

En un contexto de escasa liquidez propio del mes de agosto, una temporada de resultados empresariales que continúa superando las expectativas y la ausencia de referencias macroeconómicas o geopolíticas negativas de relevancia, el sesgo para el Ibex 35 y el resto de bolsas continúa siendo favorable, si bien cualquier sorpresa en el plano macroeconómico podría traducirse en un repunte puntual de la volatilidad.