Avances en las negociaciones del estrecho de Ormuz. ¿Fin de la inflación?

Impacto diferido en el crudo y la inflación: La reapertura del estrecho abarataría el petróleo y aliviaría la cadena de suministro global, aunque la normalización del tráfico marítimo tardará meses pese a haber salvado la prueba de la temporada estival.

Presión económica y electoral en ambas partes: La urgencia por pactar crece debido al impacto económico de prolongar el conflicto: EE. UU. afronta elecciones de medio término con la inflación por encima del 3,5% y la gasolina un 25% más cara, mientras que Irán padece una inflación superior al 80% y alimentos a doble precio.

Acuerdo de rutas y exigencias de seguridad: Irán y Omán han fijado una ruta marítima en el estrecho de Ormuz, mientras Donald Trump acelera las negociaciones con un régimen iraní que exige la retirada del bloqueo naval estadounidense para garantizar la seguridad de los buques.

Según las últimas informaciones, parece que Irán y Omán han llegado a un acuerdo en el que se ha establecido la ruta marítima para el tráfico de los buques que pasarán por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, esta parte de la negociación no parece la más complicada.

Donald Trump podría estar acelerando las negociaciones

Donald Trump parece estar acelerando el proceso para llegar a un acuerdo con Irán. Sin embargo, el régimen ya ha dicho que ningún buque estará seguro hasta que Estados Unidos retire el bloqueo naval sobre los puertos iraníes. De momento, este punto parece fácil de cumplir.

El problema es la imprevisibilidad tanto de Trump como del régimen Iraní. Sin embargo, a medida que el tiempo avanza, ambos países tienen más que perder. Por su parte, Trump enfrenta unas elecciones de medio término en noviembre que aunque de momento parezcan favorables, puede complicar considerablemente su mandato. La inflación en Estados Unidos está por encima del 3,5% y los precios de la gasolina están más de un 25% por encima de lo que estaban hace un año. Por su parte, en Irán la inflación está por encima del 80% interanual y los precios de los alimentos se han doblado. Mientras más dure el conflicto, mayor será el daño para ambas economías.

La relajación de la inflación

La apertura del estrecho supondría otra relajación de los precios del crudo que poco a poco se iría transmitiendo por toda la cadena de suministro global. Si bien es cierto que el tráfico tardaría en volver a la normalidad debido a los fracasados intentos anteriores que finalmente provocaron daños a diferentes embarcaciones. Por tanto, aunque los precios de los futuros del petróleo caigan cuando se anuncie un acuerdo, es probable que el tránsito normal se recupere en los meses posteriores.

De momento parece que hemos salvado la temporada de verano, que era una de las grandes pruebas a las que se enfrentaba la economía mundial. Pero no debemos cantar victoria porque el daño de la guerra se incrementa a medida que se extiende su duración.