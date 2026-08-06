¿Peligra la independencia de la FED?

Impacto geopolítico contrario al deseado: La pérdida de confianza en el dólar como moneda de referencia mundial abriría paso al fortalecimiento de alternativas como el yuan chino, perjudicando la influencia internacional de EE. UU. y generando el efecto opuesto a la agenda de Trump.

Riesgo de devaluación del dólar: Si la Reserva Federal pierde su autonomía y cede a preferencias políticas para financiar promesas electorales, la pérdida de credibilidad podría arrastrar al dólar a una espiral bajista frente a las principales divisas.

Dudas sobre la independencia de la Fed: El inicio de mandato de Kevin Warsh suscita preocupación por la posible influencia de Donald Trump en las decisiones sobre tipos de interés, tras registrarse repetidas conversaciones entre ambos.

Los primeros compases del mandato de Kevin Warsh no están dejando a nadie diferente. Pero la principal preocupación no son las medidas que quiere tomar Warsh para aumentar la eficacia de las decisiones del organismo, sino su verdadera independencia de Donald Trump.

Trump podría poner en peligro la independencia de la FED

Algunos medios están apuntando a que Trump ha llamado en numerosas ocasiones a Kevin Warsh para hablar sobre la guerra en Oriente Medio o la IA en relación con la inflación. Sin embargo, lo preocupante no son estos temas, que pueden ser más que razonables, sino la influencia que pueda tener Trump en el dictamen de los tipos de interés.

Una de las bazas de cualquier banco central es su independencia del poder político. Esto aporta un tono de confianza al organismo y “asegura” que no está bajo las preferencias de los políticos, que generalmente tienden a aumentar la oferta monetaria para financiar sus promesas electorales, lo que suele llevar a periodos inflacionarios y en ocasiones a la destrucción de la moneda.

Por ello, que Warsh se mantenga independiente de Trump es clave. Si la FED, que hasta el momento seguía siendo uno de los bancos centrales más prestigiosos del mundo, cae en esta trampa, es muy probable que el dólar entre en una espiral bajista con respecto a sus pares más importantes.

Un problema de hegemonía

No hablamos solo del impacto a corto plazo en la inflación, sino del dólar como moneda de referencia a nivel mundial. Si el dólar empieza a perder credibilidad, otras monedas como el yuan chino podrían aumentar su peso en la economía global, con el consiguiente impacto que esto tiene en las influencias internacionales.

Trump, impulsor del MAGA, podría causar precisamente el efecto contrario al deseado con su influencia en la FED. Los cambios de poder en el ámbito internacional suelen llevar años y son progresivos, pero este tipo de relaciones pueden ser claves para el destino de Estados Unidos en los próximos años.