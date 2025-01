IBM sorprende con sus últimos resultados

International Business Machines (IBM.US) ha demostrado un fuerte impulso en su proceso de transformación, en particular en materia de inteligencia artificial y servicios de software. Las acciones de la empresa subieron aproximadamente un 8% después del cierre del mercado tras su informe de resultados del cuarto trimestre. Las acciones de IBM han subido un 24,5% en los últimos 12 meses. Puntos clave de la presentación de resultados de IBM Ingresos totales : 17.550 millones de dólares (+1% interanual).

: 17.550 millones de dólares (+1% interanual). BPA ajustado : 3,92 dólares (+1% interanual).

: 3,92 dólares (+1% interanual). Ingresos netos : 2.920 millones de dólares frente a 3.290 millones de dólares interanuales.

: 2.920 millones de dólares frente a 3.290 millones de dólares interanuales. Margen bruto operativo: 60,6 % (50 puntos básicos más). Beneficios vs Estimación Desempeño por segmentos: Ingresos por software: 7.920 millones de $ (+10% interanual) Crecimiento de Red Hat: +17%. Automatización: +16%. Procesamiento de transacciones: +11%. Datos, IA y seguridad: +5% cada uno. Ingresos por consultoría: 5.180 millones de dólares (-2 % interanual) Ingresos por infraestructura: 4.260 millones de dólares (-7,6 % interanual)

Desempeño del 2024 completo : Ingresos totales: 62.800 millones de dólares (+1% interanual). Beneficio operativo antes de impuestos: 11.200 millones de dólares. Beneficio operativo por acción: 10,33 dólares. Flujo de caja libre: 12.700 millones de dólares (+14% interanual)

Guía del 2025: Crecimiento de los ingresos: al menos un 5% a tipo de cambio constante. Objetivo de flujo de caja libre: 13.500 millones de dólares. Impacto cambiario previsto: -2% de viento en contra para los ingresos

Evolución estratégica de IBM IBM ha logrado transformarse en una empresa centrada en el software, que ahora representa aproximadamente el 45% de su negocio. La plataforma y las soluciones híbridas de la empresa alcanzaron los 15.300 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales (ARR), con un crecimiento del 11%. Red Hat sigue destacando, con OpenShift alcanzando los 1.400 millones de dólares en ARR y con un crecimiento de aproximadamente el 25%. Esta transformación ha mejorado significativamente el perfil de margen y la base de ingresos recurrentes de IBM. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil IBM supera el objetivo de 5.000 millones de dólares Las iniciativas de inteligencia artificial de IBM han ganado un impulso significativo, y su cartera de negocios de inteligencia artificial generativa ha crecido hasta superar los 5.000 millones de dólares desde su inicio hasta la fecha, casi 2.000 millones de dólares más en un solo trimestre. La composición revela una división interesante: aproximadamente el 20% proviene de las ventas de software, mientras que el 80% se deriva de los servicios de consultoría. Esta distribución destaca la posición única de IBM tanto en el suministro de tecnología de inteligencia artificial como en la ayuda a las empresas para implementarla de manera eficaz. Presentación de resultados trimestrales de IBM Estrategia de modelos pequeños de IBM Los recientes avances de DeepSeek, una empresa china de inteligencia artificial, han validado la estrategia de largo plazo de IBM de centrarse en modelos de inteligencia artificial más pequeños y eficientes. Mientras que otros gigantes tecnológicos vieron caer sus acciones tras el anuncio de DeepSeek sobre modelos de inteligencia artificial eficientes, IBM se mantuvo relativamente estable. La empresa afirma haber logrado "reducir 30 veces los costes de inferencia" utilizando su enfoque, lo que la posiciona bien en el cambiante panorama de la inteligencia artificial. La estrategia de Linux para la IA IBM ha adoptado un enfoque distintivo para el desarrollo de la IA al adoptar la innovación abierta. Los modelos Granite de la empresa, entrenados en 116 lenguajes de programación y publicados bajo la licencia Apache 2.0, representan una apuesta estratégica por el desarrollo de la IA de código abierto. El director ejecutivo Arvind Krishna lo ha denominado el "Linux de la era de la IA", estableciendo paralelismos con la exitosa estrategia de código abierto que transformó la informática empresarial. Estrategia de fusiones y adquisiciones de IBM El cambio de panorama político está abriendo nuevas oportunidades para la estrategia de adquisiciones de IBM. Los comentarios del CEO Krishna sobre un entorno "más favorable a la competencia" bajo el gobierno de Trump sugieren que habrá una mayor actividad de fusiones y adquisiciones en el futuro. Esto podría acelerar la finalización de la adquisición pendiente de HashiCorp por 6.400 millones de dólares, que ha enfrentado el escrutinio regulatorio en el Reino Unido, y potencialmente conducir a más adquisiciones estratégicas en 2025. IBM lanza el Z17 IBM planea lanzar su mainframe de próxima generación, el Z17, a mediados de 2025. Esto se produce después del éxito del Z16, que la compañía describe como su "programa más exitoso de la historia". Se espera que el nuevo mainframe proporcione capacidades de inteligencia artificial mejoradas a través del procesador Telum II e impulse el crecimiento del segmento de infraestructura en la segunda mitad de 2025. Valoración de IBM Basándonos en nuestro análisis de IBM utilizando datos históricos y estados financieros de la empresa, hemos desarrollado proyecciones que incorporan varios escenarios de crecimiento. Nuestro modelo de flujo de caja descontado de caso base utiliza los siguientes supuestos clave: Supuestos operativos básicos: Tasa de crecimiento de los ingresos: 5% para el período inicial de 5 años.

Margen operativo: 18%.

Tasa impositiva: 10%.

WACC: 7,8%. Supuestos de valor terminal: Crecimiento de los ingresos de la terminal: 3%.

WACC de la terminal: 7%. Estas suposiciones reflejan el perfil de negocio maduro de IBM y, al mismo tiempo, reconocen su potencial de crecimiento en servicios en la nube e iniciativas de IA. La tasa de crecimiento terminal relativamente conservadora del 3% equilibra la posición de mercado establecida de la empresa con las oportunidades de transformación digital en curso. El análisis de sensibilidad revela que con nuestro caso base de margen operativo del 18% y crecimiento de los ingresos del 5%, el precio implícito de la acción sería de 266,43$, lo que sugiere un potencial alcista desde el precio actual de 228,63$. Sin embargo, si los márgenes operativos disminuyeran al 16% con solo un crecimiento de los ingresos del 2%, el valor implícito caería a 197,91$. Si analizamos la sensibilidad del valor terminal, con nuestro WACC terminal asumido del 7% y un crecimiento de los ingresos terminales del 3%, el modelo continúa respaldando un valor razonable de 266,43$. Las tablas de sensibilidad demuestran que pequeños cambios en las tasas de crecimiento terminal o WACC pueden tener un impacto significativo en la valoración. Por ejemplo, un cambio del 0,2% en la tasa de crecimiento terminal podría cambiar la valoración en aproximadamente 10-15$ por acción. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Si analizamos el análisis comparativo de pares con Accenture, Infosys y Capgemini, Ias acciones de BM cotizan actualmente a un P/E de 23,61x y un P/E adelantado de 20,74x, ambos por debajo de la media del grupo de pares de 25,25x y 22,36x respectivamente. Esto sugiere que IBM cotiza con un descuento moderado respecto de sus pares en métricas basadas en ganancias. La relación P/S de la empresa de 3,36x y el P/S adelantado de 3,27x también están cerca de las medias del grupo de pares de 3,22x y 3,01x, lo que indica una valoración relativamente justa en métricas basadas en ventas. Las valoraciones basadas en múltiplos presentan perspectivas interesantes en diferentes métricas. El uso de los múltiplos medios de pares sugiere un potencial alcista, con valoraciones implícitas que van desde $173,46 (P/FCF) a $268,63 (P/S adelantado). El enfoque ponderado por capitalización, que tiene en cuenta las diferencias en el tamaño de las empresas, indica un potencial alcista más sustancial con valores que van desde $245,07 (valor de empresa/ventas a futuro) a $322,22 (precio/ventas). Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Análisis técnico de las acciones de IBM Las acciones de IBM se encuentran en un máximo histórico en las operaciones previas al mercado. Para los alcistas, el soporte estará en el máximo anterior de 239$, con soporte adicional en la media móvil simple (SMA) de 50 días a 223$. Los bajistas intentarán volver a probar la zona entre las medias móviles simples (SMA) de 50 y 100 días, que han actuado como fuertes niveles de soporte durante los últimos dos meses. El RSI muestra una divergencia alcista, mientras que el MACD también favorece a los alcistas. Fuente : Xstation5

