La noticia de hoy sobre la inteligencia artificial desarrollada por DeepSeek ha tenido un fuerte impacto en los mercados y nos hace recordar a uno de los refranes de Warren Buffett, a saber, “cuando la marea baja, se ve quién iba desnudo”. Partiendo de la premisa de que realmente DeepSeek haya conseguido desarrollar una IA con capacidades similares a las de ChatGPT con apenas 2.000 chips H800 de Nvidia y unos 5,5 millones de dólares de inversión (que a priori, parece cuanto menos complicado), esto supone que las grandes inversiones realizadas por las compañías estadounidense realmente han estado totalmente desaprovechadas e incluso podría suponer el fin de las disparadas valoraciones de las empresas relacionadas con la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto puede DeepSeek alterar los mercados y la industria de la inteligencia artificial? ¿Ha pinchado DeepSeek la industria de la inteligencia artificial? Al igual que en los 2000 ocurría con las compañías de internet, en el 2023 comenzó un gran rally de las empresas que tenían casi cualquier tipo de relación con la IA, aunque se concentraran incluso en la parte cíclica del sector de los semiconductores. De ahí que viéramos valoraciones disparadas en el índice SOX de semiconductores, a pesar de que, como ya hemos comentado, parte del sector satisface a una demanda que es cíclica y que debería cotizar a múltiplos más ajustados. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Fuente: Elaboración del Equipo de Análisis de XTB España. Datos extraídos de Bloomberg. Más allá del sector en general, había compañías a las que el mercado le otorgaba un múltiplo que únicamente se justificaba si se estimaba un monopolio de bastantes años. Ese es el caso de la reina del sector: Nvidia. Pese a que los sistemas de Nvidia son sin duda los mejores del mercado, la realidad es que el riesgo de concentración de clientes es muy alto, con Meta, Microsoft, Amazon, Alphabet y Apple copando prácticamente todos sus ingresos. En un contexto así, y teniendo en cuenta que hablamos de grandes compañías, lo lógico es esperar que al menos algunas de estas estarían invirtiendo para desarrollar sus propias GPUs, ahorrándose en el futuro millones de dólares en compras a Nvidia. Siendo este el principal riesgo, es cierto que la incertidumbre sobre cuándo sería esto hacía que la valoración no pareciera tan disparada e incluso parte del mercado afirmara que estaba barata. Sin embargo, la IA de DeepSeek ha podido ser un empujón adelantado a lo que en el futuro ocurriría. Con la caída de hoy, el PER de las acciones de Nvidia ha descendido desde las 48,5 veces del viernes pasado hasta unas 43 veces. Si bien es una gran caída, todavía cotiza a múltiplos exigentes. Para hacernos una idea, la media del mercado americano ha rondado históricamente las 16-17 veces beneficios, por lo que para que una empresa cotice a más de 40 veces beneficios las perspectivas tienen que ser altas.

Fuente: Elaboración del Equipo de Análisis de XTB España. Datos extraídos de Bloomberg. ¿Supone esto que se ha pinchado la burbuja de la IA? Pues probablemente no. La realidad es que el modelo de DeepSeek parece un rara avis y se nos hace difícil creer que se haya desarrollado con las condiciones que afirma la compañía, por lo que lo normal es que el sector continúe al menos en el corto plazo con la misma dinámica. Más aún cuando sí que hay compañías que hoy han comenzado cayendo con fuerza pero que siguen siendo líderes de sus sectores, como pueden ser los casos de Meta o de Microsoft, los cuales esperamos que sigan teniendo un gran desempeño en el futuro y no las metemos en la misma cesta del resto del sector. Ahora bien, esto supone un serio aviso para los inversores que compran una compañía únicamente mirando las perspectivas de beneficios, y no valoran el precio al que la compran. Esto puede llevarlos a adquirir en ocasiones magníficos negocios, pero que cotizan a múltiplos muy elevados y que con cualquier pequeño viento en contra se enfrentan a caídas en los precios. El margen de seguridad, como siempre, es clave. ¿Cómo puede impactar la IA en la economía? Una de las consecuencias de los avances de DeepSeek es la adopción de la inteligencia artificial a nivel general, que podría cambiar la forma en que operan las industrias y dónde se emplea la mano de obra, creando incluso nuevas industrias y modelos de negocio. De hecho, ya hemos visto cambios similares en la historia. Durante la revolución industrial, por ejemplo, la proporción de trabajadores agrícolas se redujo de más del 50% en la década de 1850 a menos del 2% en la década de 1980, cuando la industria manufacturera tomó el control. Hoy, más del 70% de los trabajadores necesitan habilidades en diferentes campos de la tecnología, y más de la mitad de los empleos actuales no existían en 1950. El comercio electrónico por ejemplo ha creado millones de trabajos y diferentes tareas. Al igual que la revolución industrial trasladó a los trabajadores de la agricultura a la industria manufacturera, la IA puede transformar la fuerza laboral actual. La revolución de la tecnología requirió de manera similar una amplia readaptación de habilidades, y la inteligencia artificial podría seguir su ejemplo, o incluso ser más transformadora. Las encuestas muestran que sólo alrededor del 5% de las empresas estadounidenses están utilizando IA actualmente. Pero todavía estamos en la fase de desarrollo. También conlleva consecuencias económicas. Si la IA se adopta muy rápidamente, podría perturbar la economía, potencialmente impulsando la inflación a medida que la demanda crece más rápido de lo que se pueden reasignar los recursos y capacitar a los trabajadores. En resumen: la IA podría remodelar la economía al trasladar la mano de obra y los recursos, creando nuevos empleos e industrias. En un reciente estudio de BlackRock, se estimaba que el 49% de las tareas de las empresas financieras podrían reducirse en un 50% del tiempo necesario para completarlas, siendo la industria que más se beneficiaría de las eficiencia en los tiempos. Otros sectores que aprovecharán la adopción de la IA podrían ser la educación, el comercio minorista, las farmaceúticas o las utilities. ¿Existe una burbuja de inteligencia artificial? Cuando analizamos la situación actual de la inteligencia artificial con otros eventos en la historia, el primero que nos viene a la cabeza es la burbuja punto-com, periodo comprendido entre 1997 y 2000. Durante dicho periodo se produjo un fuerte crecimiento de las empresas relacionadas con Internet. En el punto álgido de la burbuja punto-com, las cinco y las diez primeras acciones representaban el 17% y el 27% del peso del índice S&P 500, respectivamente. En cambio, según los últimos datos, estas cifras han aumentado al 30% y al 40%. Esta mayor concentración indica que el mercado actual está aún más dominado por unas pocas acciones de gran capitalización, principalmente en el sector tecnológico, en comparación con finales de los años 1990. Las altas valoraciones es otro de los puntos de comparación entre la época de la burbuja punto-com y la situación actual con la inteligencia artificial. El sector tecnológico estadounidense cotiza actualmente a un P/E de los últimos 12 meses de más de 40, mientras que en el pico de la crisis de las punto com se llegó a cotizar a 67 beneficios. Además, también se debe tener en cuenta el contexto de cada época. La recesión y los recortes en el periodo de la burbuja del punto-com fueron impulsados, en gran medida, por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Sin los ataques terroristas, probablemente habría habido un aterrizaje suave y los recortes de tipos de la Reserva Federal nunca habrían sido tan profundos. Escenario completamente diferente al actual, donde en las últimas semanas el mercado ha descontado un escenario de tipos altos durante un mayor periodo de tiempo a raíz del crecimiento económico y las expectativas de inflación. Otro punto a comparar entre ambas épocas es la política fiscal, que es mucho más estimulante hoy que durante la burbuja del punto-com. La idea de que un gobierno de una economía desarrollada tenga superávit parece impensable hoy, pero eso es exactamente lo que hacía Estados Unidos en aquel entonces. El gasto público actual constituye otro colchón contra el impacto potencial de cualquier explosión de la burbuja de la IA, y en los próximos meses esperamos recortes de impuestos por parte de la administración Trump, que impulsen los beneficios de las compañías. Otra diferencia es el auge actual de la inversión pasiva y de cómo ésta podría frenar la magnitud de cualquier corrección. La entrada de capital récord en 2024 en productos como los ETFs hace que el inversor y el gestor no estén tan pendiente a nivel táctico. El caso Cisco: ¿comparable con Nvidia? A nivel particular, el mayor exponente de la década de la burbuja del punto-com fue el caso de Cisco. La compañía experimentó un crecimiento explosivo desde 1993 hasta alcanzar su máximo en 2001, con una revalorización del 6.700% y un acelerón del 236% en los últimos dos años de ese período. Este auge se sustentó en el optimismo sobre el futuro de Internet y su impacto en la economía global. Sin embargo, la burbuja de las punto-com estalló en 2001, y Cisco sufrió un desplome del 74% en menos de un mes y del 85% a lo largo del año, debido a que las expectativas de crecimiento eran desmesuradas e insostenibles. La capitalización de Cisco llegó a representar el 5,5% del PIB de EE.UU. antes de la caída, un reflejo del nivel extremo de sobrevaloración que había alcanzado. Las expectativas de crecimiento estaban desajustadas con la realidad del mercado, ya que las proyecciones de ganancias eran excesivamente optimistas y no se correspondían con las condiciones económicas ni con la evolución del sector en un ciclo comercial normal. ¿Es comparable la situación de Cisco con Nvidia? La estrella del sector de la inteligencia artificial en Occidente ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, llegando incluso a convertirse en la mayor acción del mercado el pasado mes de junio. Las caídas experimentadas hoy, unidas a su rápido ascenso, pueden recordarnos al caso Cisco. Sin embargo, a la hora de analizar ambas empresas, también se debe prestar especial atención a la dependencia de Nvidia con un número reducido de grandes clientes (que representan entre el 60% y el 70% de sus ingresos) y el hecho de que estos clientes estén desarrollando procesadores propios, lo cual plantea riesgos adicionales para su estabilidad a largo plazo. ¿En qué invertir ahora? Las 10 acciones más importantes de EEUU representan un 40% del S&P 500, una concentración sin precedentes en los tiempos modernos. Cada vez más, los productos indexados con ponderación igualitaria, que invierten la misma cantidad de dinero en cada acción de un índice de referencia, se promocionan como una forma de esquivar los riesgos de una cartera concentrada. Los productos indexados con ponderación igualitaria son una forma de exponerse a las acciones estadounidenses sin apostar a que esta vez será diferente. Ofrecen diversificación a los inversores, pero corren el riesgo de perderse algo si los Siete Magníficos continúan su marcha ascendente.

