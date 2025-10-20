IBM y Groq firman una alianza para mejorar el procesamiento de IA

- La alianza entre IBM y Groq introduce tecnología de IA ultrarrápida, que ofrece un procesamiento de datos eficiente para sectores clave
- La alianza entre IBM y Groq introduce tecnología de IA ultrarrápida, que ofrece un procesamiento de datos eficiente para sectores clave
- IBM está invirtiendo en IA y tecnologías cuánticas, que podrían convertirse en un nuevo motor de crecimiento
IBM ha firmado una alianza clave con Groq, empresa especializada en procesamiento ultrarrápido de inferencias de IA, con el objetivo de acelerar la implementación de la inteligencia artificial en las empresas. Gracias a los chips avanzados de GroqCloud que operan en la nube de IBM, los clientes podrán procesar cargas de trabajo de IA hasta cinco veces más rápido y de forma más rentable que las soluciones tradicionales basadas en GPU.
Esta innovadora tecnología garantiza un rendimiento rápido y estable, especialmente crucial en sectores regulados como el financiero, el sanitario y el manufacturero, donde la velocidad y la precisión son primordiales. Asimismo, esta tecnología también se aplica en sectores menos regulados como el comercio minorista y los recursos humanos, mejorando los procesos y aumentando la eficiencia.
La alianza también incluye la integración de las soluciones de Groq con la plataforma Watsonx Orchestrate de IBM, lo que permite a las empresas implementar IA con agentes de forma flexible, manteniendo los más altos estándares de seguridad y privacidad de datos. La combinación de la innovación de Groq y la amplia experiencia de IBM permite a las empresas pasar rápidamente de las fases de prueba a una adopción masiva y eficaz de la IA.
IBM continúa acelerando su desarrollo en inteligencia artificial, ofreciendo soluciones cada vez más avanzadas y completas. Al mismo tiempo, la empresa está impulsando tecnologías cuánticas que, si bien actualmente complementan sus ofertas de IA, podrían convertirse en una fuente clave de ingresos y crecimiento en los próximos años.
Es importante destacar que, desde principios de este año, IBM ha ofrecido rendimientos muy atractivos a los inversores, superando los principales índices bursátiles como el S&P 500 y el Nasdaq 100. Esto refleja la creciente confianza del mercado en la estrategia de la empresa y su posición determinante en la tecnología del futuro.
