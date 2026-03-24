Una refinería propiedad de Valero, uno de los pesos locales en el mercado de hidrocarburos, en ubicada en Port Arthur, al este de Houston (Texas), ha sido víctima de un incendio. Hace unos meses, la compañía firmó un acuerdo con Chevron para el procesamiento de crudo venezolano.

¿Accidente o ataque intencionado?

Según la información disponible, el origen del fuego fue una unidad de hidroprocesamiento de diésel. El incendio ha sido controlado, pero el humo sigue presente en la zona. La instalación de Valero representa casi el 2% de la capacidad total de refinado de EE. UU. Es importante destacar que, según los últimos informes de inventarios de crudo, las mayores carencias en la cadena de suministro se están produciendo en la parte de refinado y no en el crudo en sí.

Cabe señalar que la refinería es uno de los principales productores, entre otros, de combustible para aviones. Este es actualmente el tipo de combustible más escaso debido al conflicto en el Golfo Pérsico. Por el momento, nada indica que la producción total de la refinería se haya reducido de manera significativa para el mercado o la economía. Sin embargo, conviene recordar que funcionarios iraníes habían advertido a Donald Trump sobre posibles “sorpresas” y aumentos de precios. Actualmente no hay pruebas de ello, pero no es una sospecha infundada pensar que este incidente podría no haber sido un accidente, y que puede que no sea el único evento de este tipo que veamos en las próximas semanas.