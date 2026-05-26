- Los precios del oro y de la plata retroceden
- El repunte del petróleo, que vuelve a rozar los 100 dólares por barril, lastra a los metales preciosos
- El precio del oro se mantiene por debajo del retroceso de Fibonacci del 38,2% y ligeramente por encima de la EMA200
- Los precios del oro y de la plata retroceden
- El repunte del petróleo, que vuelve a rozar los 100 dólares por barril, lastra a los metales preciosos
- El precio del oro se mantiene por debajo del retroceso de Fibonacci del 38,2% y ligeramente por encima de la EMA200
Los precios del oro y la plata caen este martes a pesar de la bajada de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. El oro cotiza cerca de los 4.500 dólares por onza, mientras que la plata se mantiene ligeramente por encima de los 76 dólares. Un dólar estadounidense más fuerte presiona a la baja los metales preciosos ante el alza de los precios del petróleo.
El petróleo lastra al oro y la plata
Los mercados vuelven a tener en cuenta el riesgo relacionado con el petróleo tras los ataques estadounidenses contra objetivos selectos en Irán, mientras que la incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz sigue siendo el principal canal de transmisión geopolítica que afecta a la energía, las expectativas de inflación y los metales preciosos.
El crudo Brent repuntó por encima de los 96 dólares por barril y acumula una subida de casi el 3%, mientras que el crudo WTI ha vuelto a situarse en torno a los 93 dólares. Los precios más altos del petróleo y la persistente incertidumbre en Oriente Medio podrían impulsar mayores expectativas de inflación, el dólar estadounidense y los tipos de interés, lo que, en última instancia, ejerce presión sobre el oro.
El índice de precios de la vivienda S&P/Case-Shiller se situó ligeramente por debajo de las expectativas, con un aumento interanual del 0,8% frente a las previsiones del 0,9%. La atención del mercado se está centrando ahora en los datos de confianza del consumidor estadounidense publicados por el Conference Board.
Gráfico del oro
Observando el gráfico del oro, el precio se mantiene por debajo del retroceso de Fibonacci del 38,2% y ligeramente por encima de la EMA200 (línea roja), así como del retroceso de Fibonacci del 23,6% cerca de los 4450 dólares por onza. Esta zona también marca un soporte clave, reforzado además por el mínimo local de marzo. Al alza, la zona de los 4670 dólares podría servir como la zona de resistencia más cercana, ya que coincide con el retroceso de Fibonacci del 38,2% y el último impulso bajista (la gran vela roja del 15 de mayo).
Fuente: xStation5
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