Al mismo tiempo, la corrección de precios de los últimos meses había empezado a mejorar las señales de demanda , mientras que la naturaleza extremadamente sensible de la oferta reaccionó con rapidez a las nuevas preocupaciones meteorológicas y a la necesidad de los fondos de reducir exposición corta . La acción del precio subraya lo vulnerable que sigue siendo el cacao a movimientos bruscos en un contexto de oferta ajustada. Mientras los riesgos de producción en África Occidental sigan elevados, la volatilidad probablemente persistirá, favoreciendo un sesgo alcista a corto plazo .

Los fundamentos de oferta del cacao siguen altamente concentrados en África Occidental , que representa una parte crucial de la producción mundial. Por ello, cualquier deterioro en las condiciones climáticas de la región se traduce rápidamente en una prima de riesgo más alta en los futuros de cacao.

Los futuros de cacao en ICE rebotan con fuerza mientras el mercado empieza a revalorizar los riesgos meteorológicos asociados a El Niño y el posible deterioro de los rendimientos de cosecha en África Occidental. El movimiento ha sido muy dinámico , amplificado por coberturas de cortos de fondos que previamente apostaban por una caída de la demanda y un aumento de sustitución debido a los precios elevados del cacao.

Gráfico del cacao

¿Habrá un short squeeze en el cacao?

El último informe CoT muestra una estructura de posicionamiento que podría apoyar un escenario de short squeeze, aunque aún no refleja una capitulación total de los bajistas. Más bien parece una fase temprana o intermedia, en la que el mercado empieza a forzar coberturas de cortos mientras los fondos mantienen una posición bajista significativa.

Lo más relevante: Managed Money sigue neto corto. Los fondos mantienen:

22.577 posiciones largas

35.039 posiciones cortas

Esto deja una posición neta corta de ~12.500 contratos. Pese al reciente rebote del cacao, una parte importante del capital especulativo sigue apostando por caídas.

Los comerciales no aumentan agresivamente sus coberturas

Los comerciales (productores, comerciantes, procesadores y usuarios) siguen neto cortos, con:

48.077 largos

75.520 cortos

Neto corto: ~27.400 contratos

Esto es normal en cacao, ya que los participantes físicos suelen cubrir producción futura con posiciones cortas.

Lo interesante es que no están aumentando agresivamente sus coberturas durante el rally. De hecho, su exposición corta bruta cayó en ~2.000 contratos semana a semana. Esto sugiere que el mercado físico no ve los precios actuales como una oportunidad clara para incrementar coberturas a futuro.

Managed Money como combustible para un short squeeze

El mayor potencial de short squeeze proviene del posicionamiento especulativo. Managed Money sigue claramente neto corto, mientras los precios del cacao rebotan con fuerza. Esto crea el clásico escenario en el que cada impulso alcista adicional fuerza nuevas coberturas de cortos.

Además, los fondos redujeron agresivamente posiciones largas la semana pasada, pero solo recortaron parcialmente las cortas. Esto implica un posicionamiento defensivo frente a la acción del precio. Si el mercado sigue subiendo, este grupo podría verse obligado a recomprar cortos más rápidamente.

En este escenario, el open interest cayó en 791 contratos mientras los precios subían. Esta combinación suele indicar que el rally no está impulsado por nuevas posiciones largas, sino por cierre de cortos existentes.

Esto es clave:

Precio ↑ + OI ↑ → entrada de capital alcista nuevo, tendencia estructural

Precio ↑ + OI ↓ → rally impulsado por short covering

El escenario actual encaja claramente en la segunda categoría.

¿Estamos ya ante un short squeeze del cacao?

Sí, pero no en su fase más agresiva.

La estructura del mercado tiene características típicas de un squeeze:

fondos neto cortos,

precios rebotando,

open interest cayendo,

catalizador meteorológico (El Niño) + riesgo de producción en África Occidental.

Sin embargo, la magnitud de la posición corta de Managed Money no es históricamente extrema. No hay señales claras de liquidación en pánico. El mercado parece tener combustible suficiente para un squeeze más amplio si surge otro catalizador negativo de oferta.

¿Qué esperar del cacao?

El posicionamiento CoT respalda la tesis de que el reciente rebote del cacao contiene un componente significativo de short covering. Los comerciales no están cubriendo agresivamente, mientras que Managed Money mantiene una posición corta lo bastante grande como para que nuevas subidas fuerzan más recompras.

Si los precios del cacao siguen subiendo mientras el open interest continúa cayendo y Managed Money reduce cortos en los próximos CoT, esto confirmaría que el mercado está entrando en una fase más madura de short squeeze.